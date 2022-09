Jilke Michielsen wil Belgische titel meer glans geven: “Hopelijk volgt er nu snel een overwinning in die trui”

Met een sterke sprint veroverde Jilke Michielsen (15) eind juli in Brasschaat de nationale titel bij de nieuwelingen. De kersverse Oostduinkerkse verzamelde sindsdien een reeks ereplaatsen. “Ik wil laten zien dat ik die trui waardig ben.”

Jilke Michielsen – die van Rijmenam naar Oostduinkerke verkaste – had het BK met rood aangekruist in haar agenda. Dankzij haar snelle eindschot behoorde ze ook tot de favorieten. “Het was eigenlijk een redelijk saaie koers. Er waren weinig aanvallen en er was sowieso telkens direct reactie.” Op een kasseistrook wist Michelle Dheedene toch wat voorsprong te nemen. “Ik zat op dat moment te ver en het duurde tot 150 meter voor de meet voor ze gegrepen werd. Op dat moment zat ik tweede à derde, en heb ik direct mijn sprint geplaatst.” Met een fietslengte voorsprong veroverde de eerstejaarsnieuwelinge de Belgische driekleur. “Ik heb zelfs mijn handen nog in de lucht kunnen steken. Ik geloofde het eerst niet. Direct na de streep waren er toch ook tranen (lacht). Voor een stuk van opluchting, want ik had toch wat meer stress doordat Auke De Buysser niet meedeed.”

Extra druk

Na het BK genoot de renster van Maes Cycling Team Glabbeek van twee weken vakantie. “Misschien was ik daardoor daarna iets minder. Ik leg mezelf ook wel een beetje meer druk op, want ik wil laten zien dat ik die trui waardig ben.” De afgelopen weken finishte ze steeds bij de eerste zes, met zaterdag bijvoorbeeld een tweede plaats in Hulste. “Ik heb nog geen zege in de trui, maar hopelijk komt die er nog. De concurrentie is wel heel sterk. Dit weekend viel het ook op dat Nederlandse meisjes me door mijn trui iets meer in de gaten hielden.”

In totaal won de Oostduinkerkse dit seizoen al vijf keer. Eind september zet ze een punt achter haar wegseizoen om zich weer te focussen op de piste. Haar eerste winter op de baan legde haar alvast geen windeieren. “Mijn sprint is zeker sterker geworden door de piste.”

Jilke volgt nu les aan de Gentse Topsportschool, in de ASO-richting natuurwetenschappen. “Het is heel tof om op internaat te zitten met een groep vrienden. Auke De Buysser en Zita Gheysens zitten hier bijvoorbeeld ook. Ik zie hen dus bijna zeven op zeven, maar we komen heel goed overeen. ’s Ochtends gaan we trainen en daarna is er vier uur les per dag. Zelfstudie is dus belangrijk.” (AC)