Jilke Michielsen na Europees Jeugd Olympisch Festival: “Jammer dat ik Belgische titel niet kon verdedigen”

Tweedejaarsnieuwelinge Jilke Michielsen heeft vorige week in Slovenië de kans gekregen om zich te meten met de Europese top. Door allerhande tegenslagen kon de 16-jarige Oostduinkerkse geen topprestaties neerzetten. “Maar het was wel een heel mooie ervaring.”

Het European Youth Olympics Festival (EYOF) lokte toekomstige topatleten uit elf sporten naar het Sloveense Maribor. “Het was echt een heel groot evenement, met een openingsceremonie en sporters uit meer dan veertig landen. Het was ook keigemakkelijk om naar andere sporten te gaan kijken.” Michielsen pikte zo bijvoorbeeld wedstrijden van het spectaculaire 3×3 basketbal mee. “Het was super om andere sporters van Team Belgium te leren kennen. Het gebeuren errond was superleuk en een hele mooie ervaring.”

Regen

Sportief had de Belgische kampioene tegen de klok er wel duidelijk meer van verwacht. De tijdrit viel in het water toen het kort voor de start begon te regenen. “Ik was net klaar met mijn opwarming toen de wedstrijd met een uur werd uitgesteld. Tijdens de tijdrit voelde ik van in het begin dat het plan niet super lukte. 44ste is totaal niet goed, want ik had toch top twintig en minstens top dertig verwacht.”

Vlak voor de wegrit kreeg de renster van Maes Cycling Team Glabbeek dan weer af te rekenen met een weerbarstige ketting. Het mechanisch probleem leek verholpen, maar stak in de slotronde toch weer de kop op. “Mijn ketting viel eraf toen ik voor de klim naar mijn kleine plateau schakelde. Daarna probeerde ik nog wel terug te keren, maar er was nergens samenwerking.”

Door haar Sloveense avontuur moest Michielsen forfait geven voor de nationale titelstrijd in Hoogstraten. “Ik ben blij met mijn keuze, maar het blijft toch heel jammer dat ik mijn trui niet kon verdedigen. Lien (Schampaert, red.) is wel een mooie opvolgster. Ik zag haar samen met Zita (Gheysens, red.) sowieso ook als favoriet.” Het blijft vreemd dat de enige internationale afspraak overlapt met het BK. “Vorig jaar was het ook zo. De wielerbond blijft vasthouden aan die datum, maar het zou misschien logischer zijn om ons op hetzelfde moment als de juniores te laten rijden.”

De talentvolle Oostduinkerkse showde haar driekleur dit voorjaar onder andere met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen en met een zege in Zolder. “Toch zit ik met een dubbel gevoel, want soms ging het ook wat minder. In de sprint tegen Auke (De Buysser, red.) is het natuurlijk ook gewoon heel moeilijk. Ik probeer wel altijd zoveel mogelijk koers te maken.”

Na een korte rustperiode hervatte Michielsen deze week op vakantie in Zwitserland al haar trainingen. “Ik kijk dit seizoen vooral nog uit naar de klimkoers in Vresse, op een vernieuwd parcours.”