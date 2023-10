Jeugd Cyclingteam Veurne heeft wind in de zeilen

Het eerste seizoen van het Jeugd Cyclingteam Veurne is een voltreffer geworden. Bij de nieuwe wielerclub staan het plezier in de sport en de opleiding van jonge renners nog steeds centraal.

Op het eigen crossparcours in het Will Tura Sportpark organiseerde het Jeugd Cyclingteam Veurne op zondag 8 oktober een veldrit. De wedstrijd was onmiddellijk ook het Vlaams kampioenschap bij de nevenbond LRC. Liefst 355 meisjes, jongens, vrouwen en mannen waagden hun kans. “Alles is heel goed verlopen”, vertelt secretaris Nele Boeve. “Het was ook heel mooi weer, wat wel voor een snelle cross zorgde.” Nog geen week later verwelkomde JCV ook 165 eters op hun eerste spaghettifestijn. Dankzij sponsor Bike Republic kreeg de winnaar van de tombola een fiets ter waarde van ongeveer 650 euro. “De opbrengst van het spaghettifestijn zal vooral gebruikt worden voor de stage in de paasvakantie. Onze renners trekken dan naar De Lork in Kemmel.”

Overwinningen

Het eerste seizoen van de nieuwe wielerclub was ook op sportief vlak een voltreffer. JCV telt momenteel een twintigtal renners en mag in 2024 nog enkele nieuwkomers verwelkomen. “Eventueel is er nog plaats, maar als we het goed willen blijven doen, mogen we daar ook niet in overdrijven. Het is namelijk onze bedoeling om elke renner een goede opleiding te geven en dat moet financieel haalbaar blijven. Ook het plezier staat centraal.” De sfeer binnen de ploeg wordt dus niet uit het oog verloren. “De bende hangt zeker goed aan elkaar. Vooral de Driedaagse van West-Vlaanderen was een mooie ervaring met de aspiranten. Ze hebben zich enorm geamuseerd. En bij de miniemen werden ook verschillende overwinningen geboekt.”

Familieploeg

Jeugd Cyclingteam Veurne is een echte familieclub. Voorzitter Pedro Coutteau wordt bijgestaan door zijn echtgenote Nele en door dochter Axana, die als kersverse initiator mee de trainingen verzorgt. Bovendien is Axana net als haar jongere broer Jelle ook als renner actief bij de club. “Misschien kunnen we wel nog een stap vooruit zetten door er ook andere ouders bij te betrekken. Het is daarom de bedoeling om werkgroepen te maken, want er komt veel kijken bij een ploeg en bij de organisatie van een cross”, besluit Nele Boeve. (AC)