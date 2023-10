Jesse Vandenbulcke recht rug

Jesse Vandenbulcke verloor in 2023 haar vader en brak haar enkel. Zowel fysiek als mentaal forse klappen. Nu gaat het wat beter, al is de enkelblessure nog niet helemaal van de baan. Haar contract werd niet verlengd, maar Jesse heeft een nieuw team gevonden.

Los van het feit dat de 27-jarige eliterenner in november 2022 nog in allerijl op zoek moest naar een nieuw team – Le Col-Wahoo stopte en Jesse kwam bij Human Powered Health terecht – maakte ze een goede winter door. De eerste weken, toen ze wedstrijden reed in het Spaanse Almeria en in Cyprus, behaalde ze enkele mooie toptienplaatsen – in Cyprus zelfs een zege. Ondertussen was echter thuis haar vader Kurt overleden.

“In het buitenland hield ik me nog sterk, maar thuis kwam de grootste klap. Enerzijds mentaal uiteraard, anderzijds ook op het vlak van administratie, waar ik er quasi alleen voor stond.” Ondanks alles reed Jesse nog een prima Parijs-Roubaix, waarin ze evengoed voor de winst had kunnen sprinten, en werd ze knap achtste in Leiedal Koerse en derde in Wanzeel Koerse.

Redelijk onnozel

“In de zomer kwam ik op redelijk onnozele manier ten val in de kermiskoers van Prosperpolder, een week voor het BK. In de bevoorradingszone reed ik op een drinkbus terwijl ik net de mijne had aangenomen, en verloor de controle over mijn stuur. Ik kwam met mijn voet op het asfalt terecht en sloeg die om, met een enkelbreuk tot gevolg. Uiteraard volgden een operatie en revalidatie. In september trok ik naar Zwitserland voor de Ronde van Romandië – ik kon thuis vlot trainen – maar daar bleek koersen te hoog gegrepen. Het plaatje en de bouten klitten vast aan mijn pezen. Dat materiaal moet er deze week met een operatie dus nog uit.”

Door de enkelbreuk zag Jesse haar overeenkomst bij Human Powered Health niet verlengd. Voor volgend seizoen heeft de voormalige Belgisch kampioene een nieuw team gevonden, dat dit nieuws graag zelf wereldkundig zou maken.

“In elk geval is het ook een verandering die meer mogelijkheden biedt om bij mijn gezin te zijn. Tot aan mijn val dit seizoen was ik amper een viertal weken thuis geweest. Dat is niet meer de bedoeling.” (RRK)