Jens Keukeleire wellicht aan de start in Brugge-De Panne: “Vorig jaar lesje geleerd, maar nu kom ik uit minder diepe put”

Als alles goed gaat komt Jens Keukeleire (33) woensdag aan de start van de Minerva Classic Brugge-De Panne. De Bruggeling van EF Education-EasyPost stapte ziek uit Parijs-Nice en sprong begin deze week nog niet op de fiets.

Vorige week donderdag begonnen achttien renners niet meer aan de vijfde etappe van de Koers naar de Zon. Onder hen Jens Keukeleire. “Tijdens de derde rit voelden mijn ploegmaats Stefan Bissegger en Neilson Powless zich niet lekker”, blikt Keukeleire terug. “Daags nadien was er een tijdrit, daarna werden beiden pas echt ziek. ‘s Avonds had ik ook prijs. Donderdag sprong ik op de TGV naar huis. Tegen de avond maakte ik ook koorts. Het begin van een drietal echt slechte dagen.”

Infectie

In de nacht van maandag op dinsdag was Keukeleire nog altijd aan het strijden tegen de infectie. “Badend in het zweet wakker geworden”, zucht hij.

“Voor Milaan-Sanremo zaterdag word ik net als vier andere ploegmaats uit de selectie gehouden. Op een bepaald moment waren in onze ploeg elf van de dertig renners ziek. Magnus Cort kwam daar met een sleutelbeenbreuk na zijn val in Tirreno Adriatico nog bij. De ploegleiding moet voor Milaan-Sanremo vijf van de zeven voorziene renners vervangen.”

“Vrijdag had ik al contact met Charles Wegelius, de man die de programma’s samenstelt. Hij gaat proberen overal met een ploeg gezonde renners te starten. De kans dat ik Brugge-De Panne zal rijden, lijkt wel groot.”

Keukeleire maakte in het voorjaar van 2021 iets gelijkaardigs mee. Ook toen moest hij Parijs-Nice vroegtijdig staken. “Het niveau in die topklassiekers is zo hoog dat je altijd en overal honderd procent moet zijn”, ervaart de man die aan zijn dertiende profseizoen bezig is.

Kop tegen de muur

“Vorig jaar heb ik willen forceren, maar ik liep met mijn kop tegen de muur. De situatie nu is een beetje anders dan twaalf maand geleden. Toen was de put waaruit ik kroop dieper dan nu. Nochtans staakte ik vorig jaar in enkele klassiekers de strijd nog voor ik helemaal leeg was. Toch nog alles willen rijden, was niet het beste idee. Dus ga ik dat dit voorjaar proberen vermijden. Parijs-Roubaix wordt pas op zondag 17 april gereden. Daarvoor krijg ik wat meer tijd.”

Door de presidentsverkiezingen in Frankrijk wisselden Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix van plaats op de kalender van de World Tour. In elk geval zal Keukeleire volgende woensdag met een minimum aan trainingskilometers de Minerva Classic Brugge-De Panne afwerken. “Pas als ik geen symptomen meer heb, hervat ik de trainingen”, besluit de Bruggeling.

(HF)