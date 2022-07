Jens Dalle hoopt er in augustus weer te staan

Eerstejaarsbelofte Jens Dalle verdedigt dit seizoen de kleuren van Dovy Keukens-FCC. Door fysieke en mentale problemen kon hij nog maar twee koersen afwerken dit seizoen. De renner uit Kaaskerke wil eerst volledig herstellen om daarna opnieuw in competitie te treden.

Jens Dalle sloot vorig jaar zijn juniorenperiode af met een Belgische titel. Hij won toen het BK standracen in Bredene. Dit seizoen maakte hij de overstap van het Laeremans Cyclingteam naar Dovy Keukens-FCC, maar voorlopig is dat nog geen succes geworden. “Ik heb dit seizoen nog maar twee wedstrijden gereden”, vertelt Jens.

“Die koersen vielen tegen. Ik had een slecht gevoel op de fiets en verloor zo mijn motivatie om nog door te gaan. Ik besloot wat rust te nemen. Ik liep ook een bacteriële infectie op, waardoor ik niet kon sporten. Ondertussen zit ik opnieuw een kleine maand op de fiets om te trainen. Als alles volgens plan verloopt, keer ik begin augustus terug in competitie. Dat is een streefdoel, maar het wordt afwachten hoe goed mijn conditie zal zijn en hoeveel goesting ik heb. Het kan zijn dat ik van discipline verander en wat meer begin te mountainbiken. In de winter doe ik al aan strandracen, maar je kan geen heel jaar trainen om enkel en alleen maar dat te doen.”

“Het doel is nog altijd om prof te worden, maar mocht dat niet lukken, is mountainbiken zeker een optie. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Het belangrijkste is dat ik eerst opnieuw mijn oude niveau kan terugvinden. Plezier staat voorop. Als ik nog koersen rijd dit jaar, is het als voorbereiding op het strandseizoen. Een knappe ereplaats is altijd mooi meegenomen, maar vooral deze winter is cruciaal. Volgend jaar zoek ik andere oorden op. Het is belangrijk dat ik de juiste beslissing maak.”(IVDA)