Jelle Vermoote voelt zich klaar voor het BK: “Had op uitdagender parcours gehoopt”

Dit weekend betwisten de beloften hun Belgisch Kampioenschap in het Antwerpse Putte. Jelle Vermoote (Circus-ReUz-Technord) komt er met ambitie aan de start na een sterke periode. De Pervijzenaar heeft een druk programma achter de rug, maar hoopt in topvorm aan de start te kunnen komen.

Vermoote mocht dit jaar al een mooi programma rijden van zijn team Circus-ReUz-Technord, het continentale ontwikkelingsteam van profploeg Team van Intermarché-Circus-Wanty. Met onder meer de Giro Next Gen, de Ronde van Italië voor beloften, in de benen groeide de renner de afgelopen weken naar zijn beste vorm toe. In de onlangs gereden Ronde van Namen bevestigde hij zijn goede benen met viermaal top tien en een zeventiende plaats in de eindnotering. “Ik ben zeker tevreden met hoe de conditie nu is. Ik wou mezelf laten opmerken en dat is aardig gelukt. In de Ronde van Namen ging het goed, al had ik in de laatste rit naar de Citadel van Namen op een iets beter resultaat gehoopt.” Afgelopen weekend reed de Pervijzenaar ook de Polynormande. “Ik reed er in dienst van de ploeg, maar de benen voelden niet super aan. Toen een gevaarlijke groep dreigde weg te rijden, heb ik samen met een ploegmaat wel een gat van een minuut in vijftien kilometer kunnen dichten. Daarna was het de bedoeling dat onze kopman een sprong zou wagen, maar iedereen was de benen afgesneden op dat moment. Ik heb nog wat kopwerk kunnen verrichten, maar nadien was het vat toch af.” Deze week leefde Vermoote rustig toe richting het BK.

Obstakels

“Het is best een vermoeiende periode geweest met veel wedstrijden en ik wil met voldoende frisheid aan de start van het BK staan. Ik ben heel gemotiveerd voor deze wedstrijd, al had ik op een iets zwaarder parcours gehoopt. Er zijn niet echt obstakels onderweg waar het verschil gemaakt kan worden, dus er is een goede kans dat het op een sprint zal uitdraaien of dat een groepje zal wegrijden.” Vermoote acht zich desondanks het weinig uitdagende parcours niet kansloos. “Als ik met een groepje van een man of tien voorop kan blijven, dan liggen er wel kansen voor mij op voorwaarde dat de grote ploegen vertegenwoordigd zijn in de kopgroep zodat het kan stilvallen in het peloton. Maar voorspellingen maken blijft moeilijk. Hoe het ook zal uitdraaien, ik wil in deze wedstrijd het beste van mezelf geven en niets laten liggen.” (LR)