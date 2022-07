Jelle Vermoote heeft EK-selectie op zak: “Ik had het niet verwacht”

Jelle Vermoote (20) werd door bondscoach Sven Vanthourenhout beloond voor zijn goede prestaties met een selectie voor het EK in Portugal. De renner uit Pervijze maakte enorm veel indruk in de maand juni. Vermoote eindigde tweede in de slotrit van de Ardense Triptiek, kwam als tweede over de streep in de Memorial Philippe Van Coningsloo, finishte derde in de Ronde van Limburg en werd eveneens tweede in Romsée-Stavelot-Romsée.

Vorig seizoen werd Thibau Nys verrassend Europees kampioen bij de beloften. Dit jaar heeft Nys andere doelen en verschijnt hij niet aan de start. Wie wel van de partij zal zijn – midden juli – in Portugal, is Jelle Vermoote. Naast Vermoote werden ook Dries De Pooter, Gil Gelders (ritwinnaar in de Baby Giro, red.), Robin Orins, Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt (tweede in de Baby Giro, red.) geselecteerd. “Ik had mijn selectie totaal niet zien aankomen”, vertelt de derdejaarsbelofte van Acrog-Tormans.

Roze wolk

“Ik heb wel verschillende mooie uitslagen laten optekenen, maar dit had ik echt niet verwacht. Het was de bondscoach zelf die me op de hoogte bracht via een berichtje. Toen ik het nieuws te horen kreeg, was ik enorm opgetogen. Ik zit al een aantal dagen op een roze wolk. Wat mijn taak wordt op het EK, weet ik nog niet. Het parcours is me op het lijf geschreven. Als ik moet werken voor de ploeg, zal ik dat met veel plezier doen. Maar natuurlijk hoop ik stiekem ook mijn eigen kans te mogen gaan. Normaal wordt Lennert de kopman, maar ik denk dat het misschien net niet lastig genoeg is voor hem. Maar iedereen weet dat een goede Lennert Van Eetvelt overal kan winnen.”

Het parcours is me op het lijf geschreven

Vermoote heeft duidelijk indruk gemaakt op Vanthourenhout. Droomt hij al van een deelname aan het WK in het Australische Wollongong? “Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Arnaud De Lie wordt daar de absolute kopman en ik denk dat het moeilijk zal zijn om tot de selectie te behoren. Niettegenstaande hoop ik er natuurlijk wel bij te zijn, want een wereldkampioenschap rijden is niet iedereen gegeven. Als ik nog enkele mooie uitslagen kan behalen in de zomer, is er misschien wel iets mogelijk. Afwachten.”

Na het Europees kampioenschap staan er nog enkele mooie wedstrijden op de kalender. “Meteen na het EK rijd ik de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta. Die koers is met mijn 72 kilogram net iets te lastig, maar ik wil zo mijn motor groter maken. Nadien ga ik twee weken op vakantie naar Italië samen met mijn vriendin (Vermoote zijn vriendin is een Italiaanse renster, red.). Op reis ga ik wel wat kilometers afwerken, maar ontspanning staat voorop. Na mijn vakantieperiode wil ik een mooi resultaat uit de brand slepen in de Ronde van Namen. Het is een wedstrijd waar ik enorm naar uitkijk.”

Profrijp

Niet enkel Vanthourenhout heeft de Pervijzenaar weten te overtuigen, ook enkele kenners vinden dat Vermoote profrijp is. “Dat is leuk om te horen. Een paar profploegen hebben me al gecontacteerd, maar ik heb nog met niemand rond de tafel gezeten. Misschien blijf ik wel bij Acrog-Tormans, want ik voel me er thuis. Dat is evenwel niet de bedoeling, want ik hoop een stapje hogerop te zetten. Ik zou graag prof worden. Ik heb bewezen dat ik er meer dan klaar voor ben. Als een opleidingsploeg van een grote ploeg me zou bellen, zou ik zeker luisteren. Een ploeg als Sport Vlaanderen-Baloise zou een mooie uitdaging zijn.”

(IV)