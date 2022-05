Jelle Neirinck organiseert zondag Wielerbelevingsdag in Pittem: “Wie hier goed is, is dat ook op het PK”

Een dik half jaar na de uitgeregende versie van de Pittemse wielerjeugddag zijn Jelle Neirinck en z’n medewerkers klaar voor een ‘normale’ editie van de proeven voor miniemen, aspiranten én niet-aangeslotenen. Zondag 29 mei worden op het industriepark circa driehonderd jonge renners verwacht.

Door de pandemie werd de Wielerbelevingsdag vorig jaar tot twee keer toe verschoven naar latere datum. Uiteindelijk kon de happening op zondag 3 oktober doorgaan. De weergoden waren de Pittemse organisatoren allesbehalve gunstig gezind, want een hele dag regen en wind.

“Zondag zou het droog blijven en vijftien, zestien graden worden”, houdt Jelle Neirinck de weersverwachtingen in de gaten. “Daar zouden we al heel content mee zijn. De mensen van Textiel Verhaeghe stellen hun terrein ter beschikking. Daar mogen we een tent plaatsen. De voorinschrijvingen lopen goed. Maandag telde ik 117 miniemen, 140 aspiranten en een dertigtal niet-aangeslotenen. Deze categorie kan ook ter plaatse inschrijven.”

De organisator heeft de indruk dat die proeven voor niet-aangesloten jongeren een nieuw elan kregen. “De deelnemers zijn meisjes of jongens die af en toe met mama of papa fietsen of die het een eerste keer willen proberen”, verduidelijkt Jelle. “Alle niet-aangeslotenen die vorig jaar begin oktober deelnamen heb ik een mail gestuurd. Drie of vier reageerden dat ze een vergunning namen. Heel positief!”

Dat is het opzet. Jelle Neirincks zoon Mathis koerst bij de twaalfjarigen. Vorige zondag werd hij in Knesselare vierde. “Na een attente koers”, aldus papa. “Het gaat goed, hij zette een stapje. Voor aspiranten is het bij ons generale repetitie voor de West-Vlaams kampioenschappen een week later in Wevelgem. Wie in Pittem goed is, zal dat in Wevelgem ook zijn.”

(HF)