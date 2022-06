Jelle Harteel blinkt meteen uit bij beloften

Jelle Harteel maakt in zijn eerste seizoen als belofte indruk. Vorige zondag finishte de 18-jarige Adinkerkenaar als vijfde in de Memorial Philippe Van Coningsloo.

“Na tien kilometer reden we in de heuvelzone al weg met acht renners”, vertelt de renner van Lotto-Soudal U23. “We moesten goed blijven ronddraaien, dus was er niet echt veel tijd voor aanvallen.” Op zeshonderd meter van de streep deed Jelle Vermoote in de uitgedunde kopgroep wel nog een ultieme gooi naar de zege. “We zaten alle vijf redelijk kapot. Enkel de Australiër Cameron Scott kon nog op en over Jelle gaan. Ik zat op dat moment net op kop, maar Scott was te sterk.”

Doel: Road Series

Harteel staat eerste in de Road Series, een regelmatigheidscriterium in België en Nederland. “Ik ben echt tevreden over mijn seizoen. De eindzege daarin is nu wel een doel geworden. Er volgen nog vijf manches, die me allemaal moeten liggen.”

In samenspraak met zijn trainer Marc Herremans werd deze winter beslist om de trainingen wat op te schroeven. “Ik heb vooral blokken getraind. Vroeger had ik nog nooit op interval getraind. In de grote koersen kwam ik dan telkens net te kort als ze die ene minuut vol doortrokken. Dat was heel frustrerend.”

Tijdens Gullegem Koerse mocht hij zich een eerste keer met doorgewinterde profs meten. Hij eindigde als 14de en maakte zelfs lang deel uit van de kopgroep. “Evenepoel was al direct weg. Toen ik Van Avermaet en Naesen ook zag aanvallen, ben ik direct meegesprongen. Het is toch een apart gevoel om voor het eerst rond te draaien met zulke renners.”

Harteel blijft nu een kleine week zonder fiets. Daarna volgt onder andere een week stage in Spanje. “Begin juli wil ik er staan, in de Omloop Het Nieuwsblad. Misschien rij ik als training nog een kermiskoers in Moorslede.” (AC)