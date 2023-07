Jasper Vlaeminck:“Nu snelheid opdoen”

Jasper Vlaeminck (15) kijkt nu al uit naar het volgende veldritseizoen. Half september zal hij in Knesselare debuteren bij de junioren. Deze zomer probeert hij als tweedejaarsnieuweling voldoende snelheid op te doen.

“Ik ben vooral crosser”, benadrukt Jasper Vlaeminck. “Ik koers ook op de weg, maar dat is puur voorbereiding op het veldritseizoen. De eerste crossen van het seizoen worden altijd op hele snelle parcoursen gereden. Dan heb je wat snelheid in de benen nodig en die kan je best opdoen in de wegwedstrijden.”

De pion van Jonge Renners Roeselare haalde, kort nadat hij op de weg weer in competitie kwam, al een achtste plaats in Lendelede. In de meeste andere wegwedstrijden eindigde hij binnen de top 30. “Zondag reed ik in Langemark-Hagebos en ging ik in de tweede ronde mee in een vlucht met een groep van 22”, blikt Vlaeminck terug. “Rond halfweg moest ik die kopgroep laten rijden. Denk dat ik iets te veel werk had opgeknapt.”

Daar kan de jonge knaap alleen maar sterker van worden. Zondag trekt hij naar de nieuwelingenkoers in Westrozebeke. Op advies van zijn trainer beperkt hij zich tot het einde van de zomervakantie tot één wedstrijd per week.

Tijdens het veldritseizoen wisselt hij kleinere regionale crossen af met afwachtingswedstrijden van de bekende internationale organisaties. “Dat ga ik ook volgende winter bij de overstap naar de junioren blijven doen”, blikt de mechanicastudent aan het VTI van Diksmuide vooruit. “Neen, in mijn familie zijn er anders geen renners. Enkel mijn opa langs vaders kant heeft gekoerst.”

“Toen ik op televisie naar veldritten zat te kijken kreeg ik goesting om dat zelf eens te proberen. Ik begon al bij de miniemen, van mijn achtste af.” (HF)