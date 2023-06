Jasper Verbrugge is WestSprinter van de Week: “Als ik regelmatig blijf presteren, mag het niet meer mislopen”

Provinciaal kampioen Jasper Verbrugge (16) kwam afgelopen weekend als derde over de streep in de derde manche van de Beker van België voor nieuwelingen. In Koksijde moest hij alleen Thibaut Van Damme en Senne Brys laten voorgaan.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind het een mooie erkenning. Een derde plaats was het hoogst haalbare, want het was een erg snelle wedstrijd. Ik hou liever van een zware koers.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik sta riant aan de leiding en normaal gezien mag het niet meer mislopen. Als ik regelmatig blijf presteren, steek ik de eindzege op zak. Het zou een mooie bekroning zijn. Voor de tweede plaats wordt het ongetwijfeld nog een helse strijd. Er staan verschillende renners op een zakdoek van elkaar.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“De klimkoers in Herbeumont is een belangrijke afspraak. Ik heb er een doel van gemaakt en hoop er mee te dingen naar de overwinning.” (IVDA)