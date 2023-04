Jasper Dekien debuteert als belofte bij Franse ploeg: “Eerst conditie opkrikken”

Jasper Dekien is met een flinke portie pech aan zijn eerste seizoen als belofte begonnen. De 19-jarige Pannenaar kwam ten val in Gent-Staden en kampt ook met een ijzertekort. “Het is belangrijk dat ik nu eerst mijn basisconditie kan opkrikken.”

Tijdens de openingsklassieker Gent-Staden zat Jasper Dekien na de eerste kasseistrook nog in het eerste deel van het peloton. In de bevoorrading liep het echter mis. “Een weggegooide bidon keerde terug in het peloton, waardoor ik hard op mijn heup ben terechtgekomen. Ik wilde nog doorgaan, maar even later was er ook een technisch mankement met mijn reservefiets. Achteraf kon ik amper nog stappen.” De renner van Dunkerque Grand Littoral had gehoopt om ervaring op te doen tijdens zijn eerste beloftewedstrijd. “Het was eigenlijk mijn enige koers met een goed gevoel. De kopgroep was al weg, maar in die groep was ik normaal wel kunnen blijven.”

Een week later ging het licht in de Tour des 100 Communes na 120 kilometer plots uit. Opnieuw in Frankrijk kwam Dekien in de GP de Lillers de volgende dag helemaal niet vooruit. “Het niveau is natuurlijk een stuk hoger dan bij de juniores, maar de manier waarop klopte niet. Ik heb direct bloed laten trekken en ik bleek een ijzer- en foliumtekort te hebben. Drie jaar geleden heb ik daar ook eens mee gesukkeld, maar toen waren we er snel bij.” Voor het seizoen liet de eerstejaarsbelofte nochtans al een bloedanalyse uitvoeren, maar die specifieke waarden had de huisdokter toen niet gecheckt. “Ik kan nu alleen maar de nodige vitaminen nemen en geduld hebben.”

Dunkerque

In het tussenseizoen stapte Jasper Dekien over van FlandersColor-Galloo naar het Noord-Franse Dunkerque Grand Littoral. “Ik ben met hen in contact gekomen via Nico Mattan, die daar geloof ik ook nog ploegleider geweest is. Bij Dunkerque krijg ik de kans om me te bewijzen in vlakke koersen die me liggen in België en in Noord-Frankrijk. Ik ben er met Thomas Bodo ook gebotst op een ploegleider die heel begripvol is voor het feit dat ik nog studeer.” De sterke sprinter werkt nu voor het eerst met een trainer, maar dat is niet de enige grote aanpassing. “De taal is zeker aanpassen, maar ik versta toch veel. De jonge gasten in de ploeg hebben ook respect voor de stap die ik gezet heb. Ze proberen dus soms een woordje Nederlands of Engels te spreken om te zorgen dat ik alles begrijp.”

Mooie koersen

In principe zou de Duinkerkse formatie starten in Parijs-Roubaix. “Dat is een koers naar mijn hart, maar ze hebben uiteindelijk een provinciale selectie van Hauts-de-France in onze plaats uitgenodigd. Gelukkig komen er nog veel mooie koersen aan. Normaal ging ik Dijon-Auxonne-Dijon rijden, maar ik ga nu eerst opbouwen via Ottergem zaterdag en Bredene woensdag.” (Adriaan Clynckemaillie)