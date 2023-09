Jasper Dejaegher wint U23 Road Series: “Met dank aan mijn team!”

Jasper Dejaegher heeft de eindzege veroverd in de prestigieuze U23 Road Series. De 22-jarige Gistelnaar had al de groene trui in zijn bezit, maar voegde daar in de GP de Honnelles op de valreep nog de gele trui aan toe.

Met slechts twee punten achterstand op de Nederlander Huub Artz beloofde het sowieso een tactisch steekspel te worden. “Het plan was om alles op de eerste tussensprint te zetten. De ploeg heeft perfect gecontroleerd en ik kon twee punten inlopen door hem daar te kloppen.”

Bij de volgende tussensprinten was er steeds een kopgroep voorop, waardoor de daguitslag alles zou bepalen. “Ik had het reglement goed bekeken en wist dat bij een gelijke stand de zeges niet doorslaggevend waren. Dat was voor mij trouwens beter geweest, want ik won twee manches. Het was stressen op het laatste, maar met de steun van twee ploegmaten kon ik voor Artz blijven.”

Opvallend genoeg stond de renner van Circus-ReUz-Technord zelfs niet in alle wedstrijden aan de start. “Het is pas de laatste drie manches echt een doel geworden. De eindzege bewijst dat ik een lange periode op hoog niveau gepresteerd heb, wat dit seizoen ook mijn doel was.”

Mooie erkenning

Na een plaatsje op de reservelijst voor het WK in Glasgow sleepte de laatstejaarsbelofte nu wel een selectie in de wacht voor het EK. “Ik had het niet echt verwacht, maar wel gehoopt. Het is een mooie erkenning om een koersland zoals België daar te mogen vertegenwoordigen.”

Het is momenteel nog onduidelijk welke rol Dejaegher zal toebedeeld krijgen van bondscoach Sven Vanthourenhout. “Maar het parcours met die smalle baantjes en de VAM-berg past wel bij mijn profiel. Ik heb alleszins wel de explosiviteit om daar goed te presteren. De topvorm is wel weg, maar het was natuurlijk onmogelijk om dat zo lang vast te houden. In juni won ik drie wedstrijden op acht dagen en kon ik eigenlijk doen wat ik wou.”

In de aanloop naar de Europese titelstrijd staat de Gistelnaar met het WorldTour-team van Intermarché-Circus-Wanty nog aan de start van Koolskamp Koerse en van de Gooikse Pijl.

Met een profcontract op zak kijkt de Belgisch beloftekampioen strandrace uiteraard ook al uit naar volgend seizoen. “Een profcontract was het ultieme doel dit seizoen. Het is dus superleuk dat het gelukt is. Team Flanders Baloise is ook de ideale ploeg om te groeien als jonge gast, omdat iedereen zijn eigen kans mag gaan. Ik hoop de komende twee jaar vooral veel te leren.” (AC)