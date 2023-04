Jasper Dejaegher proeft van profkoersen bij Intermarché: “De Scheldeprijs was een prachtige ervaring”

Met een prestigieuze zege in de Wim Hendriks Trofee op zak maakte Jasper Dejaegher zijn debuut voor het WorldTour-team van Intermarché – Circus – Wanty. De 22-jarige Gistelnaar mocht in Schoten zelfs de Scheldeprijs afwerken. “Het kwam heel onverwacht, want ik wist het maar twee dagen op voorhand.”

De Wim Hendriks Trofee in het Zeeuws-Vlaamse Koewacht maakt deel uit van de U23 Road Series en is een waaierkoers pur sang. “Het lag inderdaad al heel vroeg in waaiers. Na twee kilometer was het al een sprint naar een klein baantje, maar daar scheurde het nog niet definitief. Op een kasseistrook na 17 kilometer ging alles weer op de kant. Ik ben dan van het tweede naar het eerste groepje gesprongen, want ik vertrouwde het niet. Ik hing even op vijf meter, maar kon gelukkig toch mijn wagonnetje aanhaken.”

In de omvangrijke kopgroep draaide het met vier renners van Soudal – Quick-Step en drie van Circus – ReUZ – Technord uiteraard goed rond. In de slotfase reed Dejaegher met drie medevluchters weg. “We hadden direct een grote voorsprong, want er was volk om af te stoppen. Ik wist dat ik die twee jongens van Quick-Step in de gaten moest houden, maar eigenlijk zijn we pas heel laat beginnen demarreren.” Onder de spreekwoordelijke rode vod had de Belgisch kampioen strandrace net een aanval gepareerd toen er achter hem een klein gaatje viel. “Ik ben met de wind achter gewoon vol gegaan. Eén minuut alles eruit voor die overwinning. Na alle tegenslag van de afgelopen jaren was de ontlading echt enorm.”

Maagproblemen

Na zijn eerste grote zege bij de U23 kreeg Jasper Dejaegher onmiddellijk ook de kans om zich te bewijzen bij de grote jongens. In de Route Adélie in het Franse Vitré zat hij mee in de eerste waaier, maar na de hergroepering moest hij met maagproblemen de strijd staken. Vorige woensdag finishte de Gistelnaar wel in het peloton tijdens de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse wielerklassieker. “Mijn taak was om de hele dag bij onze sprinter Gerben Thijssen te blijven. Hij werd uiteindelijk vijfde, maar een podium zat er wel in. Voor mij was het een hele mooie ervaring en een stevige motivatie ook. Ik heb ook veel bijgeleerd van de ervaren mannen.” Amper twee dagen voor de race kreeg Dejaegher te horen dat hij mocht starten. Ondertussen is de laatstejaarsbelofte met Circus – ReUz – Technord al opnieuw actief in de Franse rittenkoers Tour du Loir-et-Cher. “Het parcours zou me wel moeten liggen. Het zou heel mooi zijn als ik een ritje kan winnen”, besluit hij. (AC)