Jasper Dejaegher opnieuw aan het feest in Frankrijk: “Nog net verwacht na die polsbreuk”

Laatstejaarsbelofte Jasper Dejaegher (22) heeft zijn profambities kracht bijgezet met een uitstekende Tour d’Eure-et-Loir. Na een vijfde en een derde plaats won de Gistelnaar in Chartres de laatste etappe dankzij een krachtige sprint.

“Het ging echt super vorig weekend. Ik wist wel dat de conditie goed was, maar na die polsbreuk van zes weken geleden in de Tour de Bretagne had ik dat toch niet verwacht. Er zaten ook een paar echt sterke mannen in het peloton, zoals Alexis Gougeard die lang prof was bij AG2R.” Dejaegher strandde uiteindelijk ook maar op een seconde van de eindzege in de Franse rittenkoers. “Dat is natuurlijk een beetje zuur, maar met een ritzege en de groene trui mag ik zeker niet klagen. We hadden vooraf wel een plan gemaakt met de ploeg, maar jammer genoeg kon ik in de laatste rit onderweg geen bonificatie pakken. Ik wist wel dat die finish bergop me lag. Zo’n sprint op de macht is echt iets voor mij.”

Met uitzondering van de kermiskoers in Zerkegem zal de renner van Circus-ReUz-Technord de komende weken vooral in de Ardennen actief zijn. Sowieso volgen er ook nog enkele koersen van de U23 Road Series. “Nog meer winnen zou uiteraard mooi zijn, maar het ultieme doel is toch wel een profcontract uit de brand slepen. Ik denk wel dat ik bewezen heb profrijp te zijn. Ik heb dit seizoen regelmatig op hoog niveau gereden en elke maand een koers gewonnen.”

Nog geen voorstel

Dejaegher mocht immers ook in de Wim Hendriks Trofee en in de laatste rit van de Tour du Loir-et-Cher al het zegegebaar maken. Als pion van de opleidingsploeg maakte hij voor Intermarché-Circus-Wanty ook al zijn opwachting in profkoersen, zoals de Scheldeprijs. “Ik heb nog geen voorstellen gekregen.” (AC)