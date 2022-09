Jasper Dejaegher na sterk najaar met dubbel gevoel: “Het was toch ook een beetje vloeken”

Ondanks een seizoen vol pech liet belofte Jasper Dejaegher toch opnieuw enkele knappe resultaten noteren. Zo werd hij zondag tweede in Bulskamp. De 21-jarige Gistelnaar finishte enkele dagen eerder als derde op de Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg.

“Het was een zware koers, met enorm veel wind en open vlaktes. Ik wist dus dat het peloton zeker zou scheuren.” Een veertigtal renners overleefde de eerste schifting, waarna Dejaegher op ruim drie ronden van het einde zelf de boel op de kant trok. “In de kopgroep van acht zaten twee koppeltjes. Dat was miserie, want bij de ontspanning van Seye en Dahlslett had ik natuurlijk twee waakhonden bij mij. Ze hebben het slim gespeeld.” Uiteindelijk sprintte de renner van het Waalse Mini Discar Cycling Team in het achtervolgende groepje naar een derde plaats. “Ik heb me dus wel in de kijker gereden met die podiumplaats. Maar in de sprint had ik veel kans op de overwinning, dus het was toch ook een beetje vloeken achteraf.”

Dejaegher begon zijn seizoen na ziekte met een sterke prestatie in de hoog aangeschreven Triptyque des Mons et Châteaux. “Maar niet veel later heb ik vijf weken stilgelegen door een domme blessure. Ik had mijn knie gestoten tegen een paaltje.” Met een zege in Aartrijke leek de trein vertrokken, maar ziekte in de Ronde van Namen gooide opnieuw roet in het eten. “Die zege deed enorm veel deugd, maar door de pech hou ik toch een dubbel gevoel over aan dit seizoen.”

De komende weken staan met bijvoorbeeld de Tour de Moselle en de interclub in Ichtegem nog enkele mooie koersen op het programma. Toch kijkt de Gistelnaar ook al iets verder vooruit.

Examenperiode

“Ik ken de kalender van de strandraces al uit het hoofd (lacht). Het hoofddoel blijft wel de weg. Ik zal in functie daarvan mijn wedstrijden kiezen. Volgend jaar wordt het voor mij als vierdejaarsbelofte sowieso het jaar van de waarheid op de weg.” Tijdens een erg sterke winter veroverde Dejaegher brons op het BK én pakte hij de bloemen in Middelkerke. “Middelkerke is ook het mooiste parcours, met al die single tracks. Ik ken er iedere bocht, ieder putje. Mijn deelname is wel nog onzeker, want die wedstrijd valt in de examenperiode.” (AC)