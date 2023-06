Jason Van Compernolle na Ronde van Albanië: “Een leuke ervaring”

Voor het eerst werkte Jason Van Compernolle een buitenlandse rittenkoers af. Niet in Frankrijk of Spanje, maar in Albanië. Hij sloot de Ronde van Albanië als 30ste af. Zeven minuten na de Britse eindwinnaar Maximilian Stedman.

Ei zo na viel deze UCI 2.2-rittenkoers voor de Dentergemnaar in het water. “Zowat anderhalve week voor de afreis kreeg ik de zona”, vertelt de 23-jarige renner. “Het was kantje boordje om mee te gaan. Vier dagen voor de start mocht ik weer fietsen. Voor mij was de eerste etappe de zwaarste. Het was aankomst op een klim van circa tien kilometer. Die dag verloor ik veel tijd. Daarna kwam ik er wat door en de slotrit eindigde ik als 20ste. Het was een leuke ervaring. Maar Albanië lijkt me niet meteen een interessante vakantiebestemming. Behalve misschien om te gaan wandelen.”

Voor het Asfra Racing Team was de Ronde van Albanië een succes. “Onze Amerikaanse ploegmaat Jonah Killy zette in Albanië het jongerenklassement op zijn naam en in het ploegenklassement werden we vierde”, vult Van Compernolle aan. “Voor mij was het de eerste keer dat ik zo ver reisde. De etappes waren goed georganiseerd. We koersten vooral op autosnelwegen, want de kleinere wegen in Albanië zijn meestal niet verhard”, aldus Jason, die postbode is in Tielt en al vijf seizoenen de kleuren van de Oudenaardse ploeg verdedigt.

De terugkeer naar België ging iets minder vlot. De terugvlucht stond zaterdag gepland, maar werd geannuleerd. Maandag konden Jason Van Compernolle en ploegmaats toch Albanië verlaten. “We hebben er zondag nog een extra lange training kunnen doen”, aldus de elite zonder contract. “Zondag sta ik aan de start van de manche om de Beker van België in Rochefort. Ik heb daar al enkele keren gekoerst. Het is een interclub met veel hoogtemeters, maar de lastigheidsgraad valt mee. In vergelijking met vroeger heb ik wel een stapje vooruitgezet. Ik haal makkelijker het einde van wedstrijden. Volgende doel is proberen om eens top tien te rijden. Of een dichte ereplaats in een interclub.” (HF)