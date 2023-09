Jason D’Haemers: “Koersen is bij ons een gezinsuitstap”

Bloemen voor z’n dochtertje van drie! Het was voor Jason D’Haemers (33) de voorbije maanden een drijfveer. In Handzame pakte hij zijn eerste podium sinds hij in 2021 na tien jaar hervatte. Hij werd derde na brommers Mathias Vanoverberghe en Lars Van Coppenolle. “Toch een beetje euforisch na die derde plaats”, beweert de naar Bredene uitgeweken Oost-Vlaming. “Ons oudste dochtertje, drie jaar intussen, was al heel lang aan het vragen naar bloemen. Eindelijk had ik die te pakken. Nog niet van een overwinning, maar van een derde plek. Bij ons is koers een familie-uitstap. We rijden enkel naar een wedstrijd als iedereen meekan.”

Geen vaste structuur

D’Haemers – neef van Nathan, ex-voetballer van Zulte Waregem en ooit even Rode Duivel – heeft nog een dochtertje van één jaar en drie maanden. De liefde lokte de man uit Ertvelde naar de zee, maar werken doet hij nog altijd in Gent. Als bewakingsagent in een gevarieerd ploegenstelsel. “Om te gaan werken, overbrug ik een redelijke afstand, maar in tijd valt het mee want mijn werk is vlakbij de autostrade”, gaat D’Haemers verder. “Dat betekent wel dat er in mijn trainingen geen vaste structuur zit. Omdat ik in diverse ploegen werk. Ik train vaak op de rollen als de kindjes slapen.”

Individueel

Het hoeft niet te verwonderen dat Jason D’Haemers in de loop van het seizoen beter wordt. De voorbije weken ging hij bijna nooit uit de top tien van de kermiskoersen voor elites zonder contract en beloften. Sinds begin augustus verzamelde hij acht toptiennoteringen. Zo werd hij vorige zaterdag vierde in Sleidinge. De dag nadien in Bachte (Deinze) ging het een stuk minder. “Dat was een mindere dag”, geeft hij toe. “Zaterdag pik ik nog de wedstrijd in Varsenare mee. Daarna moet ik het nog eens bekijken of ik verder doe. Inderdaad, ik koers individueel. Voor mij is dat het gemakkelijkste. Er zijn ploegen die mij vragen, maar ik denk ook volgend seizoen individueel te blijven koersen. Tenzij ik plots toch van gedacht zou veranderen”, besluit D’Haemers. (HF)