Jasmira Nobus kiest definitief voor de weg: “Ik ben ervan overtuigd: dit moet me beter liggen dan de cross”

Zaterdag begint Jasmira Nobus (19) aan haar wegseizoen. Voor het eerst in het shirt van Baloise WB Ladies, de Waalse ploeg van Ludivine Henrion. De renster uit Oostkamp hoopt dit jaar meer wedstrijden uit te rijden dan vorig seizoen.

Het stond in de sterren geschreven dat Jasmira Nobus zich tot de wielersport zou bekeren. Ex-prof Georges Vandenberghe is haar opa, Anja Nobus haar tante. Deze laatste, die bij de nevenbonden nog altijd heel wat zeges pakt, is ook haar trainingspartner, mecanicien én mental coach. “Eigenlijk ben ik op mijn negende al beginnen crossen”, blikt Jasmira Nobus terug. “Ik ben er snel mee gestopt, ik vond het in de cross niet zo leuk. Toen ik veertien of vijftien jaar was, ging ik in de mobilhome wel eens mee met mijn tante naar een veldrit. Ik vond dat ik het opnieuw een kans moest geven.” Dus dook Jasmira Nobus weer het veld in. “Technisch onderlegd ben ik niet”, vertelt ze. “In de crossen voelde ik dat ik op de lange rechte stukken best uit de verf kwam. Bij de nevenbond LWU begon ik wat wedstrijden op de weg te rijden. Daar haalde ik al eens een podiumplaats. Zodat ik overtuigd raakte dat de weg mij beter moet liggen dan de cross.”

Beloftenkoers

Vorig seizoen verdedigde Nobus de kleuren van het KDM Pack Cycling Team. Via Anja Nobus kon ze contact leggen met Ludivine Henrion. De ex-renster is ploegleider bij Baloise WB Ladies. “Ik had die ploeg al langer in de gaten”, beweert Jasmira Nobus. “Mijn tante had ook al gezien dat het een degelijk team is. Het is een mooi concept, de sfeer is leuk, iedereen is vriendelijk. Dus zette ik de stap. Zaterdag zal ik in het Henegouwse Escanaffles mijn eerste koers rijden. Ik kijk uit naar de beloftenwedstrijd van zondag 12 maart in het naburige Beernem. Mijn papa, zelfstandig vloerder, is er sponsor. Ook de koers in Dudzele is voor mij belangrijk. Want de Memorial Georges Vandenberghe, genoemd naar mijn opa die ik nooit kende, maar over wie mama en oma veel vertelden. Vorig jaar haalde ik er net niet het einde. Op 8 augustus wil ik beter doen.” (HF)