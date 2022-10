Jaromir Lannoo versiert mooie transfer: “Aan sprint werken”

Jaromir Lannoo (30) sloot het seizoen af met enkele interessante prestaties. In Lotenhulle werd hij door materiaalpech van zijn zevende toptienplaats gehouden. In Rekkem werd de pion van Atom 6 in een sprint met drie tweede na ex-prof Kevin Neirynck en voor de Fransman Léandre Hulck.

Door twee operaties aan de knie begon de eliterenner zonder contract pas begin augustus in eigen Rumbeke aan het seizoen 2022. “Een slijmbeurs werd weggenomen, die zorgde na een val op de knie voor problemen”, blikt Lannoo terug. “In februari onderging ik een eerste operatie, maar die werd niet goed uitgevoerd. Half mei volgde een tweede en geslaagde ingreep.”

Eind augustus haalde Lannoo twee keer de top tien. Zijn uitslagen gingen steeds crescendo. Vijfde in Passendale, vierde in Eernegem, negende in Varsenare, elfde in in Tielt, tweede in Rekkem. In Lotenhulle veroverde hij vorige week woensdag een plaatsje in de beslissende vlucht met negen. “In het eerste deel van de koers had ik een leegloper moeten vervangen”, vertelt de werknemer van voedingsbedrijf Poco Loco. “In de finale raakte mijn body stuk. Zaterdag in Rekkem was het een parcours met veel brede wegen en lange rechte stukken. Het was een gesloten koers. Twee ronden van het einde probeerde ik iets. Een Fransman pikte aan. Op een grote baan zag ik Kevin Neirynck komen. Op hem hebben we even gewacht. Met drie is beter dan met twee. Zo bleven we voorop.”

Neirynck klopte zijn twee gezellen. “Aan mijn sprint moet ik sleutelen. Iets wat ik deze winter ga doen. Onder de vleugels van mijn nieuwe ploeg. Volgend jaar rijd ik bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. We gaan een sterke ploeg hebben. Ik blijf me concentreren op het kermiscircuit en zal af en toe een interclub inlassen.”