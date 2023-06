Jari Ghesquière even van de fiets: “Ik moet rusten”

Tweedejaarsjunior Jari Ghesquière zal enkele weken niet in het peloton te zien zijn. De 17-jarige Gistelnaar moet noodgedwongen rust inbouwen. “Maar eigenlijk weten we nog niet waarom het plots slechter en slechter ging.”

Tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen had Jari Ghesquière nochtans een goed gevoel op de fiets. “Ik had wel vaak pech, door achter een valpartij te zitten en zo. Maar het ging wel beter en beter. Het beste gevoel had ik in de wedstrijd in Geluveld en in de Beker van België in Korbeek-Lo, ook al ben ik daar de eerste ronde gevallen.”

Op een bepaald moment leken de benen van de renner van KVC Noordzeemeeuw plots niet meer mee te willen. “Ik heb het de eerste keer gevoeld op het PK in Torhout. Vanaf de eerste ronde verloor ik heel wat plekken door de zijwind. En na drie ronden was mijn koers al gedaan. Ik voelde ook de weken erna dat er iets niet in orde was, want het ging altijd maar slechter en slechter. Ook op training voelde het niet goed meer.”

Explosiviteit

In eerste instantie bleef de Gistelnaar nog rustig doortrainen, maar vorige week werd beslist om de fiets een tijdje helemaal aan de kant te laten. “Ik moet rusten van mijn trainer en van de dokter. Maar eigenlijk weten we nog niet waarom het plots slechter en slechter ging. Ook de dokter weet het niet. Het is nog wachten op een paar resultaten, maar mijn bloedwaarden zijn bijvoorbeeld wel in orde.”

De tweedejaarsjunior zal pas na zijn examens in het zesde jaar elektriciteit en elektronica aan het VTI Torhout terugkeren in het peloton. “Ik denk wel dat ik eerst een paar weken zal trainen voordat ik wedstrijden zal rijden. Dat moet ik nog overleggen met mijn trainer. Normaal gezien staan er vooral nog kermiskoersen en de Beker van België op het programma. Het eerste doel is om gewoon vooraan mee te rijden. Resultaten mag ik nog niet direct verwachten.”

Vooral op vlakke omlopen voelt Ghesquière zich in zijn sas. “Sowieso moet ik nog werken aan mijn explosiviteit. Ik zou ook meer kracht willen krijgen om steile klimmetjes te kunnen overleven”, aldus Jari. (AC)