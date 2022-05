Jappe Geldhof treedt in voetsporen van vader David: “Pech overschaduwt seizoen”

Jappe Geldhof zet dit jaar zijn eerste stappen in het wielerpeloton en volgt daarmee het voorbeeld van vader David, die al meer dan 25 jaar in het peloton zit. Voor beiden loopt het seizoen nog niet meteen van een leien dakje, want David sukkelt al meer dan drie jaar met een vervelende rugblessure, Jappe maakte in zijn eerste wedstrijden dan weer onaangenaam kennis met het asfalt.

“Met de rug zit ik inderdaad in het sukkelstraatje, ondertussen al drieënhalf jaar moet ik ‘afwachten’. In november onderging ik een operatie, in de hoop dat het beter zou gaan, maar eigenlijk is dat niet het geval. Comfortabel is het natuurlijk niet echt, maar al bij al kan ik over de koersen zelf niet echt klagen dit jaar.”

“Ik rijd mijn wedstrijden uit, maar het is wel vervelend dat er zo weinig koersen zijn. Ik heb zelf veel competitie nodig om echt in topvorm te geraken, maar als er om de haverklap eens een weekend zonder koers is, gaat dat natuurlijk moeilijk.”

Kermiskoersen

“Op mijn programma staan de komende weken vooral kermiskoersen – voor zover er zijn natuurlijk. Voorlopig heb ik Aalbeke (10 mei) en Lendelede (21 mei) aangevinkt. Interclubs kunnen misschien vanaf de zomervakantie wel komen, zoals bijvoorbeeld Dwars door Wingene”, aldus David (45), elite zonder contract bij DL Chemicals-Ruwomat.

Zoon Jappe (15) zet dit jaar zijn eerste stappen in het wielrennen bij Gaverzicht-Be Okay-AGS. Veel bijval heeft de eerstejaarsnieuweling in die eerste wedstrijden nog niet gekend, met twee valpartijen op drie dagen tijd. “Hij moet dit jaar veel leren, bijvoorbeeld in het peloton rijden in plaats van achteraan. Maar ook dat gaat moeizaam als er nauwelijks koersen zijn. Als je het echt wil leren, moet je toch minstens elke week een koers kunnen rijden”, gaat David verder.

“Hij heeft eigenlijk weinig stress, hij ligt er niet wakker van als een koers eens wat minder goed ging. Ik zou al tevreden zijn als hij af en toe eens koersen uitrijdt in het peloton, met de zomer in aantocht zou dat wel geregeld eens moeten lukken. Zaterdag staat er alvast een eerste grotere uitdaging op het programma: het provinciaal kampioenschap in De Panne.”

“Misschien is er daar wel een mogelijkheid om uit te rijden, want de eerstejaarsnieuwelingen rijden een aparte wedstrijd. In Ledegem (ook daar reden de eerstejaars in een aparte reeks, red.) was hij na vier ronden nog altijd goed mee, tot een val er anders over besliste.”

Jappe volgt les aan Spes Nostra in Kuurne en volgt er de richting STEM-wetenschappen.

