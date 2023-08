Jan Van Dyck zegt de koers vaarwel: “Mentaal ging het niet meer”

Tweedejaarsbelofte Jan Van Dyck heeft beslist om een punt achter zijn wielercarrière te zetten. Door de tegenvallende prestaties kan de 20-jarige Oostendenaar het niet meer opbrengen.

Met een zesde plaats op het PK tijdrijden leek Van Dyck in april klaar voor zijn tweede seizoen als belofte. “De resultaten waren vorig jaar niet super, maar dat leek normaal als eerstejaars. Daarom heb ik deze winter extra uren getraind. Ik begon goed, maar daarna ging het van kwaad naar erger.” Toch bleef de renner van EFC-L&R-Van Mossel zijn trainingen afwerken. “Dat deed ik wel nog graag, maar ik heb me veel afgevraagd of ik de wedstrijden nog graag deed. Elke week de knop omdraaien en opnieuw beginnen, dat stopt ergens.”

Uiteindelijk hakte hij kort na de koers van vrijdag in Moorsele de knoop door. “Ik ging er ondanks wat rugklachten met volle moed naartoe, maar het werd weer een DNF. Mentaal ging het niet meer. Het is echt zuur dat ik geen oorzaak kan vinden voor mijn slechte prestaties. Van de ploeg heb ik alle kansen gekregen. Ploegleider Wim Feys heeft ook heel begripvol gereageerd op mijn beslissing.”

Roubaix was mooi

Als laatstejaarsaspirant maakte Van Dyck zijn debuut bij de Noordzeemeeuw. Later reed hij bij Zannata en Gaverzicht. “Ik ben vooral trots op mijn seizoen als tweedejaarsjunior. Dan heb ik echt mooie resultaten gereden, met onder andere een tweede plaats op het PK.” De hardrijder mocht toen ook proeven van het grote werk in Parijs-Roubaix en de Tour du Valromey. “Roubaix is mijn mooiste herinnering. Het regende die dag superhard, maar ik ben trots dat ik ondanks pech uitgereden heb. Het was heel mooi om een paar uur voor de profs op de piste aan te komen.”

Het afscheid van het peloton betekent voor de student handelswetenschappen geen afscheid van de fiets. “Ik wil blijven fietsen. Ik heb een viertal jaar atletiek gedaan, misschien neem ik het lopen ook weer op.” (AC)