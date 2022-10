Jan Van Dyck blikt terug op eerste seizoen als belofte: “Conditie was goed, maar resultaten ondermaats”

Jan Van Dyck heeft met een goede prestatie in de GP Jules Van Hevel in Ichtegem zijn eerste seizoen als belofte afgesloten. De 19-jarige Oostendenaar wist zijn mannetje te staan, maar kon geen spraakmakende resultaten neerzetten. “Mijn tijd nog komt.”

Tijdens de GP Jules Van Hevel stelde Van Dyck zich vooral in dienst van zijn team EFC-L&R-AGS. “Op het klimmeke zat ik attent vooraan, omdat ik wist dat het boven kon scheuren. Toen er een groep wegreed met een ploegmaat, hebben we met de ploeg geprobeerd om die ontsnapping te beschermen.” Uiteindelijk bleven voorin slechts twee renners over en moest hij in het peloton nog aan de bak. “We hebben geprobeerd om onze sprinter Luca De Meester zo goed mogelijk te piloteren. Dat is gelukt, want hij won de groepsspurt en eindigde als derde.”

In principe zou de wedstrijd in Ichtegem nog niet de afsluiter van het seizoen worden, maar rugproblemen beslisten daar anders over. Van Dyck stapte woensdag af in Lotenhulle en komt dit weekend niet meer aan de start in Melden. “Ik wil nu eerst mijn rug laten behandelen. Het is geen supergroot probleem, maar ik sukkel er al een tijdje mee. Ik ga naar de osteopaat en we proberen een oplossing te vinden. Mogelijk heeft het te maken met de maag, al heb ik daar geen last van.”

Groeien

In het begin van het seizoen werd de eerstejaarsbelofte wat afgeremd door een val in Aywaille. Kort daarna volgde een coronabesmetting. “Mijn trainingen raakten wat ontregeld, waardoor ik misschien wat volume te kort kwam. Qua conditie was het altijd wel goed, qua resultaten was het voor mijn doen ondermaats.”

Van Dyck gaat erg volwassen om met het leergeld dat hij onvermijdelijk betaalde. “Ik probeer nog altijd aanvallend te koersen en merk dat ik progressie maak door meer volume in mijn trainingen te steken. Het is de bedoeling om rustig te blijven groeien.”

Na drie weken rust wil hij zijn conditie opbouwen door krachttraining en op de mountainbike. “Misschien pik ik wel eens een cross mee bij de LRC of zo. Bij de nieuwelingen heb ik dat nog gedaan en dat deed me wel deugd.”

Verder wil Van Dyck deze winter vooral meer body kweken. “Ik wil volgend jaar vooral mooie resultaten rijden. Mij laten zien en meer mee zijn met de juiste groep. En ik zou graag wedstrijden zoals de Omloop en Parijs-Roubaix rijden.” (AC)