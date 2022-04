Jakov Beirlaen wil rustig groeien bij de beloften

Zondag maakt Waregem zich op voor het provinciale kampioenschap wielrennen voor beloften. Een van de plaatselijke renners is Jakov Beirlaen, wiens vader Johan meewerkt aan de organisatie. Specifieke ambities heeft de 18-jarige student niet, hij wil dit jaar zonder al te veel druk ervaring kunnen opdoen.

Vorig jaar reed Jakov ook al het West-Vlaams kampioenschap – toen bij de juniores – in zijn eigen Waregem. Toen ‘strandde’ hij – zo noemt hij het zelf – op een negende plaats. “Toen had ik er echt m’n zinnen op gezet, als tweedejaarsjunior was het PK voor eigen volk een doel op zich. Een negende plaats was niet waarop ik gehoopt had”, verklaart hij. Gelukkig verdween deze lichte teleurstelling als sneeuw voor de zon toen hij een kleine maand later de Belgische driekleur pakte in Herzele.

Vlotte overstap

“Dit jaar blijft het natuurlijk wel speciaal om in eigen stad voor een provinciale titel te strijden, maar voor mij is het zeker geen hoofddoel. We zijn met een zevental beloften in de ploeg, wat mij betreft, mag het zeker ook een ploegmaat zijn.”

“Ik heb me voorgenomen om dit seizoen rustig te groeien, want ik ben per slot van rekening nog maar eerstejaarsbelofte. De overstap van juniores naar beloften verliep al vlotter dan verwacht, ik slaag erin om m’n koersen deftig uit te rijden zonder me te hoeven wegsteken. Ervaring opdoen, bijleren en waarschijnlijk ook af en toe eens met m’n kop tegen de muur lopen, dat is waar het dit seizoen om draait.”

“Ik combineer het koersen trouwens ook met studies rechtspraktijk aan HoGent, dus tot juni ligt de focus echt wel op school. In december had ik geen herexamens en ik hoop dat ook in juni te kunnen doen, zodat ik in de zomervakantie alle tijd heb voor mooie koersen. Ik hoop ook hier en daar wat buitenlandse rondes te kunnen rijden.”

(RRK)