Jade Lenaers rijdt kwalijk seizoen van vorig jaar van zich af: “Blij met hoe het nu loopt”

Door de schrapping van de Lotto Belgium Tour wordt het voor Jade Lenaers (21) uitkijken naar de Baloise Ladies Tour, van 12 tot 16 juli. In die vijfdaagse rittenkoers kan ze, na de examens, haar conditie een extra prikkel geven. Maar ook op het BK in Izegem kan iets…

Vijfde plaatsen in Everberg en Blanden, zesde in Herne, tiende in Nieuwrode: tot nog toe de beste uitslagen van Jade Lenaers. De renster van Carbonbike Giordana, die ploeggenote Dina Scavone in Borsbeek naar winst in een UCI-koers categorie 1.2 loodste, is tevreden over de gang van zaken dit seizoen.

“Ik ben blij met hoe het nu loopt, want vorig jaar heb ik heel lang gesukkeld met de gevolgen van een valpartij in Mierlo”, verduidelijkt Lenaers, die in die interclub in Nederland nipt de duimen legde voor Scarlett Souren, maar voorbij de aankomst ten val kwam. “Met twee de dranghekken in. Ik heb lang gesukkeld met hoofdpijn. En bij felle inspanningen moest ik overgeven. Pas eind september, begin oktober waren die naweeën voorbij.” Maar toen was het seizoen 2022 over en out.

De hogeschoolstudente lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie concentreert zich nu twee weken op examens. “In die periode blijf ik zeker trainen, vooral nu het goed weer geworden is. Tijdens zo’n tochtje buiten kan ik mijn gedachten even verzetten. Als het past in de planning, zal ik misschien wel een kleine koers meepikken. Maar dat bekijk ik dag per dag.”

Onvoorspelbaar

Het Belgisch kampioenschap in Izegem op zondag 25 juni rijdt ze sowieso. Lenaers komt niet alleen in aanmerking voor de opvolging van Kim de Baat, maar kan zowel bij de beloften als bij de clubteams kampioene worden. “Daar denk ik niet aan”, beweert ze. “Tijdens het BK gaan we bij de ploeg de kaart van Dina Scavone trekken. Gezien haar zeges in zowel de interclub in Verrebroek als de UCI-koers in Borsbeek lijkt ze niet kansloos. Al wordt het niet evident om tussen de grote blokken een plaats af te dwingen. Bovendien is een BK altijd speciaal, eerder onvoorspelbaar.”

Iets meer dan twee weken na de titelstrijd staat de Baloise Ladies Tour op de kalender. Na een proloog in het Nederlandse Vlissingen worden de meeste etappes in Lenaers’ regio gereden: Zwevegem, Olsene, Knokke en Deinze zijn de aankomstplaatsen. “Olsene is vier kilometer van waar ik woon”, blikt de renster vooruit. “Zwevegem is ook niet ver. Net als Deinze, waar de finale wordt gereden. Ook in die etappes kunnen we de sprintsnelheid van Dina proberen uit te spelen.”