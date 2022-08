Iyen Cristofano in Memorial Igor Decraene: “Bij beste drie eerstejaars- beloften zijn”

Iyen Cristofano (19) is bezig aan een verloren jaar. De eerstejaarsbelofte onderging een ablatie om hartritmestoornissen weg te werken. De Memorial Igor Decraene zondag in Waregem wordt z’n vierde koers na die ingreep.

De jonge Ledegemnaar, actief in het shirt van het Oost-Vlaamse VDM-Trawobo Cycling Team, kreeg in het seizoenbegin snel in de gaten dat er iets niet klopte. “Na een uur wedstrijd werd ik onwel”, verduidelijkt Cristofano. “Bij enkele testen op de spoed werd niet meteen iets gevonden, maar de dokters hadden een vermoeden. Een kijkoperatie via de lies bracht het probleem aan het licht: hartritmestoornissen. Waarmee ik niet te lang mocht blijven lopen. Twee weken later werd de ingreep uitgevoerd, daarna mocht ik twee weken niet fietsen, nadien was het vooral rustig opbouwen.”

Geen reservefiets

Tien dagen geleden maakte hij in Langemark zijn rentree. Hij pikte ook de midweekkoers in Ruiselede mee en startte vorige zondag in het BK. Een opvallende start, want hij glipte binnen de openingskilometer mee in een vlucht met zeven. “Dat was niet de bedoeling. Ik startte vooraan, zag enkele mannen vertrekken en ging mee. Jammer genoeg kreeg ik na negentig kilometer materiaalpech. Mijn reservefiets stond niet op het dak van de ploegwagen. Mijn BK was voorbij.”

Op naar het volgende. Zondag rijdt Cristofano de Memorial Igor Decraene. Een jaar geleden zette hij, als junior, deze tijdrit op zijn naam. Voor zijn eerste Memorial Igor Decraene bij de U23 heeft hij een duidelijk doel: “Ik heb gezien dat de meeste tijdrittoppers aan de start staan. Onder meer Alec Segaert, Lennert Van Eetvelt, Noah Vandenbranden, Jonathan Vervenne en Vincent Van Hemelen. Ik hoop de top tien te halen en onder de eerstejaarsbeloften wil ik bij de beste drie zijn. En daags nadien rijd ik in Erpe-Mere mijn eerste interclub.”