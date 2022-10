Ivo Lins zet punt achter zijn carrière als ploegleider: “Dit is het ideale moment om ermee te stoppen”

Vorig jaar was hij nog ploegleider van Alec Segaert bij Gaverzicht-Be Okay. Nu zet Ivo Lins (55) een punt achter zijn carrière als ploegleider. “Dit is het ideale moment.”

Zelf koerste Ivo Lins één jaar. “Ik ben er heel laat mee begonnen: rond mijn 20ste, bij de liefhebbers, maar niet met het gewenste resultaat. Het was zoeken. Ik had geen begeleiding en geen vervoer. Ofwel moest ik met de fiets naar de start, ofwel moest ik iemand weten te vinden om mee te rijden. In die periode werkte ik ook al in drie ploegen. Een ideale combinatie was dat niet. In mijn tweede jaar reed ik nog een koers of vier. Ik had heel veel getraind en op een bepaald moment was ik waarschijnlijk overtraind. Ik heb meteen beslist om te stoppen.”

Toch bleef Lins de wielersport op de voet volgen. “Via mijn collega’s op het werk ben ik er op latere leeftijd weer ingerold, bij Cycling Team Menen. Als mecanicien, maar vier jaar later ben ik er opnieuw mee gestopt, omdat ik thuis met kleine kindjes zat. En nog een hele tijd later, toen mijn zoon Lowie als aspirant begon te koersen, hebben we bij Menen aangeklopt. Een jaar later hadden ze iemand nodig om als verzorger naar de stage in Spanje mee te gaan. Plots viel ook de ploegleider weg en ben ik tijdens die stage ploegleider ad interim geweest. Terug in België vroeg men mij of ik ploegleider van de nieuwelingen wilden worden. Dat heb ik een jaar of vier gedaan.”

Daarna maakte Lins de overstap naar KSV Deerlijk-Gaverzicht, tegenwoordig bekend onder de naam The Lead Out Cycling Academy. “Ik ben nu aan mijn zevende jaar bij die ploeg bezig. Vooral in functie van het tijdrijden, omdat ze wisten dat die discipline mijn dada is. In mijn eerste jaar werden we meteen West-Vlaams kampioen met Torsten Demeyere. In het tweede jaar behaalden we brons op het BK ploegentijdrijden, wonnen we met Warre Vangheluwe het PK en loodste ik Julie Van De Velde naar de zege in haar eerste tijdrit ooit. Later dat seizoen behaalde Julie nog, net voor haar overstap naar Lotto, onverhoopt brons op het BK.”

De laatste jaren maakte Lins vooral de glorieperiode van Alec Segaert mee. “Hij kwam uit de triatlonsport. We hadden vanaf de eerste ontmoeting een uitstekende klik, ook met zijn entourage. We hebben al die jaren goed samengewerkt en mooie successen geboekt. Vorig jaar vroeg zijn broer Loïc me of ik enkele maanden later met Alec naar de Chrono des Nations wilde gaan. Het was een heel mooie afsluiter van een fantastisch 2022.”

Meer tijd voor zichzelf

Nu zet Lins er een punt achter. “Een samenloop van omstandigheden. Mijn zoon kocht een huis waarin ik aan het meehelpen ben. Corona nam me ook een stuk goesting af. En ik besef dat ik graag wat meer tijd voor mezelf wil vrijmaken. Het is het ideale moment om er een punt achter te zetten. Zo ben ik dan wel: als ik voel dat ik het niet meer 100 procent goed kan doen, laat ik het liever aan iemand anders over.”

Toch verdwijnt Lins niet helemaal uit beeld. Als bestuurslid van Ertevoedekoers blijft hij koersen voor de jeugd organiseren. “De wedstrijden in Vlamertinge, De Klijte en Dikkebus, alsook de testtijdrit in Poperinge. In 2023 zullen wij ook voor dames een koers organiseren in Vlamertinge en De Klijte, maar het grote doel is om Europees kampioen Alec Segaert naar Poperinge te halen. Een ideale test voor het BK tijdrijden van de week erna.”