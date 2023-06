Isabel Vandewalle met vertrouwen aan de start: “Extra motivatie voor BK in eigen streek”

Isabel Vandewalle (Baloise WB Ladies) neemt dit weekend deel aan het Belgisch kampioenschap dat grotendeels door haar eigen streek loopt. Een extra motivatie voor de renster die nog altijd een vaste job combineert met haar sport.

Afgelopen weekend kwam Vandewalle aan de start in Geluwe, maar dat werd geen succes. “Een offday”, geeft ze toe. “Ik had geen goede benen en bovendien was het peloton extra sterk bezet. Met het wegvallen van de Lotto Belgium Tour kwamen er veel extra rensters aan de start. Een beetje een tegenslag voor mij want normaal kan ik in de kermiskoersen wel eens mijn slag slaan als de toppers in diezelfde periode daar rijden.”

De mindere dag doet de Ieperse niet twijfelen. Ze kan terugvallen op goede prestaties dit jaar zoals in de Flanders Diamond Tour. “Ik had niet gedacht dat het daar zo goed zou lopen. Ik had een drukke werkweek achter de rug en startte zonder verwachtingen. Maar ik kon in het peloton finishen tussen de grote namen. Dat geeft wel vertrouwen. We weten dat het vrouwenwielrennen in de lift zit en dus moeten wij ook ons niveau proberen op te trekken, naast onze vaste job. Niet zo simpel, maar ik blijf er wel voor gaan zolang het te combineren valt.”

Het Belgisch Kampioenschap in Izegem maakt zondag een lus richting Westhoek. Wegen die Vandewalle maar al te goed kent. “Het is inderdaad leuk dat het BK hier passeert. Ik hoorde al van vrienden en collega’s dat ze komen kijken dus dat geeft nog wat extra motivatie. Zeker om in die lus nog goed in het peloton te zitten. De afgelopen twee jaar kon ik uitrijden dus dat is nu opnieuw een doel. En als ik nog bij de groep zit aan de finish, ga ik zeker alles geven voor een goede notering.” (LR)