Internationale juniorenwedstrijd La Route des Géants in Ieper: “De Kemmelberg als scherprechter”

De internationale juniorenwedstrijd La Route des Géants strijkt zondag 27 augustus opnieuw neer in Ieper. Heel wat nationale en internationale topploegen komen aan de start voor een wedstrijd van 123 kilometer rondom Ieper en Heuvelland.

La Route des Géants is aan zijn zesde editie toe en ontstond in een samenwerking tussen de Koninklijke Ypersche Wielerclub en het Franse Vélo Club Saint-Omer.

Kemmelberg

Sinds vorig jaar verloopt de wedstrijd volledig over Belgische wegen. “De burgemeester van Saint-Omer wil de wedstrijd graag opnieuw naar Frankrijk halen, maar momenteel hebben we nog geen concrete informatie over veranderingen”, aldus Klaas De Gruyter van KYW.

De wedstrijd verloor echter niks van zijn pluimen, zo bewees die vorig jaar. “We vertrekken zondag opnieuw vanop de Grote Markt in Ieper richting het Heuvelland. Daar doen we drie plaatselijke lussen met de Kemmelberg als onbetwiste scherprechter.”

“De laatste beklimming van de Kemmel ligt op een kleine dertig kilometer van het einde. Daar zullen de sterksten zeker naar voren treden, als het al niet vroeger zal zijn.”

Top 20 WK

Maar liefst 25 teams zakken naar Ieper af. “We tellen 12 Belgische en 13 internationale ploegen. Heel wat renners uit de top twintig van het afgelopen WK zijn aanwezig.”

Het deelnemersveld is divers en internationaal, maar ook Belgische toppers ontbreken niet. “Kijk bijvoorbeeld naar Steffen De Schuyteneer, de zevende van het WK en de winnaar van Gent-Wevelgem voor junioren. We mogen ongetwijfeld uitkijken naar een mooie koers.” (LR)