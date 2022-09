Inion met extra vertrouwen in GP Jules Van Hevel

Sander Inion (19) komt zondag aan de start van de Grote Prijs Jules Van Hevel, de interclub voor elites en beloften in Ichtegem. Nu hij zijn eerste academiejaar lichamelijke opvoeding en bewegingsleer met succes heeft afgerond en bij EFC-L&R-AGS mag blijven, koerst hij met extra vertrouwen.

“Ik kreeg net de technische fiche van die interclub in Ichtegem”, vertelde Inion toen we hem maandagavond belden. “Ziet er een mooie wedstrijd uit. Die korte helling op het parcours zal tijdens de eerste ronde niet veel betekenen, maar bij de elfde doortocht zal je dat klimmetje wel voelen. Zeker als er fel wordt gekoerst. Ik verwacht dat het een stevige wedstrijd wordt.”

Wat Inion, eerstejaarsbelofte in het team van Wim Feys, niet afschrikt. Hij reed de voorbije weken enkele koersen waarin het van bij de start alle hens aan dek was. “De Grote Prijs Rik Van Looy, tussen Grobbendonk en Herentals, vond ik superleuk”, ging de student-wielrenner verder. “Na de Grand Prix van Lillers in het seizoenbegin, was het op 17 september mijn tweede koers van meer dan 180 kilometer. We raakten vroeg met 25 man voorop. In echt flandrienweer, in een wedstrijd met heel wat kasseien. Toen de kopgroep in de finale scheurde, zat ik te ver. Ik zag het gebeuren, maar was te laat om te reageren. We werden nog ingelopen door een achtervolgende groep.”

Inion sloot die 1.2-wedstrijd als dertigste af. Hij waagde zich vorige week dinsdag aan de Textielprijs, de profkermiskoers in Vichte die door gewezen Belgisch kampioen Dries De Bondt werd gewonnen.

“Een totaal ander soort wedstrijd”, stelde hij vast. “In het begin probeerde ik me vooraan te houden, maar dat lukte niet. Waardoor ik voortdurend achter de feiten aan holde. In die snelle profkoers werd ik een beetje met de neus op de feiten gedrukt.”

Drukke week

Deze week trok Inion naar de Memorial Fred De Bruyne, een profkermiskoers in het Oost-Vlaamse Berlare, en naar de Omloop van het Hoogserlei in Tielt. Hij sluit de drukke wielerweek, die samenvalt met de start van het academiejaar, af met de interclub in Ichtegem. En met zekerheid over een verlengd verblijf bij EFC-L&R-AGS, een ploeg die zich al versterkte met Ben Squire, Joppe Heremans en Brem Deman.

“In het tweede deel van het seizoen presteerde ik enkele keren niet onaardig. Onder meer in de Ronde van Vlaams-Brabant en de Memorial Bjorg Lambrecht. In dienst van de ploeg leverde ik goed werk. Neemt niet weg dat ik heel blij was toen Wim Feys belde en zei dat ik mag blijven.”

Zondag 2 oktober om 13.30 uur in Ichtegem: Grote Prijs Jules Van Hevel (139 km)