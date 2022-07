Iedereen mag fietsen op PK mountainbikein Oostende

Op sportpark De Schorre in Oostende staat een manche van de Cycling Vlaanderen MTB Series op het programma. De wedstrijd geldt als provinciaal kampioenschap, maar ook kinderen en recreanten komen aan hun trekken.

Het evenement, georganiseerd door de Beachbikers, start zaterdag om 10 uur met de wedstrijd voor de masters. Later op de dag komen de vrouwen en de nieuwelingen aan bod. De West-Vlaamse titelstrijd bij elite, beloften en juniores begint om 15.30 uur.

Volgens parcoursbouwer Björn Rondelez (45) krijgen ze een snel en pittig parcours voorgeschoteld. De omloop is identiek aan die van de vorige jaren, op enkele extra lusjes na. “Zaterdagavond hebben we nog een open race van twee uur en een ronde. Daaraan kan iedereen individueel of per ploeg vrij meedoen. Het is vooral een ludiek evenement, bijvoorbeeld met kameraden of familie.”

Laagdrempelig

De volgende dag mogen aspiranten en miniemen hun wedstrijd rijden. “Zondag staat helemaal in het teken van de kinderen, want we hebben ook drie dikkebandenraces. Kinderen vanaf 7 tot 18 jaar kunnen zonder vergunning eens proeven van de sport. Net als voor de andere wedstrijden is het mogelijk om last minute nog ter plaatse in te schrijven.”

Voor zaterdag zijn er al 170 deelnemers, voor zondag 100. Bij de masters fietst tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout mee. Rondelez, in 2002 Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, rijdt mee in de masters 2. “Vorig jaar was ik nog provinciaal kampioen. We zien wel.” Onlangs werd hij in Zarren Belgisch kampioen in het gloednieuwe MTB streetrace. “Dat heeft misschien wel een toekomst, want meer dan een dorpskern en een parkje heb je niet nodig. Dat maakt het laagdrempelig.”

(AC)