Iben Rommelaere gemotiveerd voor veldritseizoen én wegseizoen: “Alle parcoursen liggen me”

Ook Iben Rommelaere krijgt zaterdag een quasi-thuiskoers voor de wielen geschoven. Hij is de laatste weken alleszins in topvorm en gaat dus wel met enige ambitie richting Kortrijk. Deze zomer werkte hij ook een mooi wegseizoen af, dat naar eigen zeggen toch wel naar meer smaakt. “Ik sta mijn mannetje tussen de eliterenners.”

De voorbije weken was het vooral regelmaat troef bij de Harelbekenaar. Hij finishte nagenoeg telkens in de top tien in de B-crossen, wat zeker niet mis is. Enkel afgelopen weekend had hij in het Franse Gernelle niet zo’n beste dag. “Het was echt slecht weer, het regende voortdurend en het begon ook wel vrij koud te worden. Zicht op een toptienplaats had ik niet meer, ik kon dus ook geen UCI-punten meer pakken. Uiteindelijk heb ik het zekere voor het onzekere genomen. Ik had geen zin om weer eens onderkoeld aan te komen, zoals twee jaar geleden in Kortrijk. Ik heb er toen meer dan een half jaar door gesukkeld, dus dat risico neem ik liever niet meer.”

In Kortrijk rijden de beloften – net zoals in alle andere wedstrijden van de X2O-Trofee – in een aparte reeks, wat natuurlijk een extra motivatie is. “Ik sta wel mijn mannetje tussen de eliterenners, maar het is toch altijd plezant je eens echt met je leeftijdsgenoten te kunnen meten. Ik rijd ook graag in Kortrijk. Niet per se omdat het eens dicht bij huis is. Dat is wel mooi meegenomen natuurlijk, maar ook omdat het er vaak wel modderig ligt en dat heb ik graag. Een echte specialiteit zou ik het weliswaar niet noemen, ik heb de indruk dat ik op zowat alle parcoursen wel aardig uit de voeten kan”, aldus de renner van Atom 6 Cycling Team.

Koersen op de weg

De voorbereiding op het veldritseizoen heeft de tweedejaarsbelofte deze keer wat anders aangepakt. Concreet heeft hij ook een heel mooi deel van het wegseizoen bij de beloften en elite zonder contract afgewerkt, waar hij ook geregeld een mooie prijs kon meepikken. Vroeger trok hij in de zomer vaker de mountainbike op. “Eerlijk, dat wegseizoen beviel me wel. Ik ben zeker van plan dit jaar opnieuw veel op de weg te koersen. Ik kan terecht bij het team Dovy Keukens-FCC, waar ik geregeld mooie wedstrijden mee zal kunnen rijden. Ik wil mezelf verder ontdekken als wegrenner en dan is dit voor mij wel de ideale stap. Mocht ik na het BK cyclocross in Meulebeke vinden dat mijn veldritseizoen niet was wat ik gehoopt had, dan zou ik misschien wel de laatste crossen durven laten voor wat ze zijn. Maar dat is natuurlijk nog onder voorbehoud”, besluit Rommelaere. (RR)