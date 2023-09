Iben Rommelaere (18) kiest bij nieuwe ploeg voor weg én veld

Iben Rommelaere (18) heeft de weg ondertussen ingeruild voor het veld. De Harelbekenaar reed afgelopen weekend in Kasterlee zijn tweede cross van het seizoen. Komende winter zal hij ook in andere kleuren te zien zijn door zijn overstap naar Dovy Keukens – FCC.

In Kasterlee verliep het niet te best voor de belofte. Door een keelontsteking kon hij niet op volle kracht rijden. “Het eerste halfuur verliep nog vrij goed, maar daarna zakte ik in”, legt Rommelaere uit. “Ik heb ondanks die keelontsteking toch willen fietsen, maar ik voelde mij niet super. Deze week probeerde ik voldoende te herstellen om dit weekend te starten in de B-cross van Baal.”

Rommelaere maakt dit seizoen de overstap naar Dovy Keukens FCC, waar hij naast zijn veldritcampagne ook een mooi wegprogramma zal kunnen rijden. “Ik had contact met verschillende veldritploegen, maar Dovy Keukens – FCC geeft mij een mooie kans om beide disciplines op een goede manier te combineren, wat heel belangrijk was voor mij. Het contact verliep ook vlot en het gevoel zat vrijwel meteen goed. Dat alles samen maakte de beslissing voor mij snel duidelijk.”

Goede winter rijden

De Harelbekenaar ziet bij zijn nieuwe ploeg opportuniteiten op de weg. “De grotere koersen rijden was een doel voor mij. Klimkoersen of rittenkoersen zoals de Ronde van Luik spreken mij aan en ik hoop er volgend seizoen mijn beste vorm te kunnen tonen.” Hoe hij zijn toekomst in het veld ziet, zal de komende maanden duidelijk worden. “Moesten de resultaten in het veld tegenvallen, dan zou ik opteren om de focus iets meer naar de weg te verleggen, maar zo ver zijn we uiteraard nog niet. Ik zal er alles aan doen om een goede winter te rijden.” Wanneer is het veldritseizoen dan geslaagd voor Rommelaere? “Een nationale selectie zou heel mooi zijn. Verder hoop ik mij in competities zoals de X2O trofee, waar er een aparte beloftencategorie is, zeker te kunnen tonen. En als renner een stap vooruit zetten. Mijn niveau is al vrij goed, maar explosiviteit is wel nog een werkpunt.” (LR)