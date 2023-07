Ibe Vandromme rijdt zondag de Argenta Classic: “Langere afstanden liggen me”

Ibe Vandromme (25) is aan zijn eerste seizoen als elite 2 bezig. Aan het einde van het Vedettencriterium in Staden werd hij zesde, z’n eerste toptienplaats. Zondag gaat hij in de Argenta Classic ‘knechten’.

Vorig jaar proefde Ibe Vandromme, toen nog met een vergunning elite 3, enkele keren van de kermiskoersen bij de elite zonder contract. Een tiende plaats in Oudenburg was z’n beste resultaat. De renner uit Kortemark, logistiek verantwoordelijke bij Hydro in Lichtervelde, kreeg tijdens de pandemie de smaak van het fietsen te pakken.

“Ik heb gevoetbald, zowel bij Handzame als Kortemark”, vertelt Vandromme. “Toen mijn vrienden begonnen te werken en stopten met voetballen ging ik ook op zoek naar een andere sportieve uitdaging. In de coronaperiode was ik drie dagen thuis en twee dagen op het bedrijf. Dan heb ik veel op de fiets gezeten. Mijn conditie kreeg toen een enorme boost. Ik heb eens de Ronde van Vlaanderen voor toeristen gereden, sloot aan bij WTC De Krampe en begon te koersen bij de nevenbonden LWU en OVWF. In Bredene kon ik een wedstrijd winnen. Vandaar dat ik vorig jaar al eens proefde van koersen bij de elite zonder contract. Die kennismaking viel mee.”

‘Knechten’

Dus stapte hij begin dit jaar over naar de elite 2 en ruilde hij WTC De Krampe voor Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen, het team van Rik Roose en Luc Courtens. “Rik kende ik van vroeger”, verduidelijkt Vandromme. “Nu ik een paar maanden mee draai in het circuit heb ik de indruk dat die langere afstanden mij liggen. Op vraag van Mathias Vanoverberghe ga ik zondag mee naar de Argenta Classic. Om Mathias aan de leiderstrui van de Beker van België te helpen.” (HF)