Hoogstaande Grote Prijs Stad Torhout op kermiswoensdag 23 augustus: Interclubwedstrijd voor Elite 2 en U23 met 19 teams

Op kermiswoensdag 23 augustus organiseert KVC Ichtegem Sportief de Grote Prijs Stad Torhout, met start aan het Torhoutse stadskantoor en aankomst aan het station. Dat gebeurt vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.

Het gaat om een hoogstaande interclubwedstrijd voor Elite 2 en U23. Er komen 19 ploegen aan de start, waaronder het Soudal Quick Step Development Team.

142 km in tien ronden

Burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Sport Joost Cuvelier zijn blij dat er gekoerst zal worden op de afsluitende woensdag van Torhout-kermis. “Dankzij de knowhow van Ichtegem Sportief, met onder meer voorzitter Peter Brackez en ondervoorzitter Joost Boucquez, zijn we zeker van kwaliteit en een rimpelloze organisatie”, zeggen ze. “De wielerliefhebbers kunnen er maar wel bij varen. We kijken ernaar uit.”

De officieuze start heeft om 14 uur plaats aan het stadskantoor in de Aartrijkestraat, de officiële start aan de flitspaal in de Keibergstraat. De aankomst is aan het station voorzien, waar er zich ook een vipcafé bevindt. “Na de startronde van 11,6kilometer moeten er nog negen ronden van 14,5kilometer afgelegd worden”, aldus Peter Brackez. “In totaal is de wedstrijd dus ruim 142kilometer lang. We mikken op om en bij de 125 renners. We zijn Torhoutenaar Geert Barbry van Cycling Vlaanderen erkentelijk, want hij heeft ervoor helpen zorgen dat onze koers nog op de wielerkalender kon komen. En bij het ingaan van de laatste ronde, de negende doortocht dus, heeft er een supersprint plaats met 300 euro voor de renner die het eerst over de streep komt. Dat is mogelijk dankzij sponsor Gedimat Tanghe uit Ichtegem.”

De toegang is gratis en in de aankomstzone worden er vier iconische Mapei-wielertruien verloot. Een formulier met je naam in een box achterlaten volstaat om kans te maken op zo’n hebbeding.

Richting Groenhove

Het parcours van 14,5kilometer doet in hoofdzaak Torhout aan, maar ook deeltjes van Veldegem, Ruddervoorde en Lichtervelde. Er wordt via de Keiberg- en de Korenbloemstraat koers gezet in de richting van de Groenhovevallei, het gehucht Baliebrugge en terug. De bevoorradings- en wegwerpzone bevindt zich langs de Keibergstraat. “Het is een vlotte en veilige omloop, die uiteraard met de politie is doorgesproken”, zegt Brackez. “We hopen op droog weer en veel volk.” (JS)

Info en omloop: www.ddwvl.be