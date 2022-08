Hersteld van hersenschudding en klaar voor rentree: Hannah De Keyser mikt volop op cross

Het wegseizoen van Hannah De Keyser werd begin juni abrupt onderbroken tijdens het Vlaams kampioenschap in Boezinge. De 15-jarige Adinkerkse kwam ten val, en het blijft een vraagteken wat er precies gebeurd is. Nu is ze hersteld en kijkt ze gretig vooruit naar het veldritseizoen.

“Dat is inderdaad een goeie vraag, want we weten zelf niet wat er gebeurd is”, vertelt de renster van KVC Noordzeemeeuw. “Ik lag blijkbaar in de graskant langs de weg en ben pas wakker geworden in de ambulance.”

In het ziekenhuis werd een stevige hersenschudding vastgesteld, waarna de eerstejaarsnieuweling een kleine maand thuis in een donkere kamer doorbracht.

“Van een beetje licht of geluid kreeg ik al hoofdpijn. Ik kon niet lezen of op mijn smartphone kijken en heb heel veel geslapen. Ook de examens op school heb ik moeten missen. Gelukkig had ik al goede resultaten gehaald en was er geen probleem om geslaagd te zijn.”

Naar Baal

Toen Hannah helemaal hersteld was, werd beslist om meteen te focussen op het veldritseizoen. Samen met vader Sven trok ze daarom naar het Sven Nys Cycling Center in Baal. “Die twee dagen waren een supermooie ervaring. Een lastig parcours, maar wel leuk. Die cross wil ik deze winter zeker rijden.”

Al op 4 september mag Hannah in Kessel aan haar crosswinter beginnen. “Voor het wedstrijdgevoel rijd ik eerst nog op de weg in Torhout en Otegem. Ik wil in de cross zoveel mogelijk mijn best doen, maar als tweedejaars hoop ik hier en daar top vijf te rijden. Ik ga ook meedoen aan een paar crossen van de LRC, onder andere op 9 oktober in Veurne.” (AC)