Hannes Pylyser kijkt uit naar BK strandrace

Hannes Pylyser toonde in de eerste strandraces al dat het met de conditie wel snor zit. De 18-jarige Westendenaar moet nu even afrekenen met een stevige verkoudheid, maar hoopt tegen het BK in Bredene zijn beste benen terug te vinden.

In de baai van Wissant opende Hannes Pylyser zijn strandwinter onmiddellijk met een zege in zijn leeftijdscategorie en een 13de plaats overall. “Op het verplichte loopstuk zat ik de eerste keer dan nog iets te ver, waardoor ik net niet mee was met de eerste groep. In Gravelines was het heel lastig, maar was ik tweede junior. Ik voel dat de voorbereiding op de strandraces echt goed is geweest.” De eerste strandraces op Belgische bodem leverden nog niet het gewenste resultaat op. “Oostduinkerke was een grote teleurstelling. Mijn verzet was niet groot genoeg om met de wind achter te kunnen volgen. In De Panne was ik vierde junior, maar voelden de benen niet zo goed. Ik miste wat scherpte om me goed te kunnen positioneren.”

Wellicht speelde een opkomende verkoudheid de renner van KVC Noordzeemeeuw toen al parten. Na enkele dagen rust komt Pylyser zondag in Bredene dan ook zonder ambities aan de start van de Classic. “Daarna ga ik sowieso nog het BK en de wedstrijd in Middelkerke doen. Op het BK hoop ik op het podium, of toch zeker de top vijf. Ik besef wel dat het moeilijk zal zijn bij de beloften.” De rest van zijn programma laat de student LO en Bewegingsrecreatie een beetje afhangen van zijn examens. “Trainen is niet simpel als je in Gent op kot zit, maar voorlopig lukt de combinatie wel. Ik heb op mijn kot ook rollen staan.”

Wegcampagne

Afgelopen zomer veroverde de Westendenaar de bronzen medaille op het West-Vlaams kampioenschap mountainbiken in Oostende. De focus lag deze keer echter op zijn wegcampagne. “En daar was ik vrij content van, zeker in juni en juli. Ik zat meestal mee met de ontsnapping en werd zo bijvoorbeeld twaalfde in Gistel. Door mijn vakantiejob als redder werd de conditie in augustus wel wat minder.”

Als tweedejaarsjunior mocht Pylyser ook proeven van de Beker van België. “Het was mooi dat ik de klimkoers in Jemeppe kon uitrijden, want dat had ik met mijn 74 kilo niet verwacht. De langere afstanden en de constante hoge snelheid in die grote wedstrijden lagen me ook wel. Ik kijk dus wel uit naar de overstap naar de beloften, al weet ik dat het zeker niet vanzelf zal gaan.” (AC)