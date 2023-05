Hannes Pylyser droomt van een sterk PK in Torhout: “Mijn prestatie is belangrijker dan mijn resultaat”

Tweedejaarsjunior Hannes Pylyser is door zijn redderscursus met enige vertraging aan zijn wegseizoen begonnen. De 17-jarige Westendenaar mist nog wat koersritme, maar voelt dat de conditie goed is met het oog op het provinciaal kampioenschap in Torhout.

“Vorige week had ik wel een beetje koorts”, vertelt Hannes Pylyser. “Ik heb geen test gedaan, maar het waren wel typische coronasymptomen. Zaterdag heb ik daarom niet gekoerst. Op training voel ik het nu nog een beetje, hopelijk is dat hoesten tegen dit weekend ook weg.” Momenteel heeft de renner van KVC Noordzeemeeuw in 2023 pas drie wegkoersen op de teller. “Ik moest mijn praktische proeven nog afleggen voor mijn redderscursus. Daarom wilde ik geen risico nemen met valpartijen. Ik ben trouwens geslaagd en zal deze zomer dus als redder werken in Middelkerke.”

West-Vlaamse titel

Tijdens zijn eerste wedstrijd werd de Westendenaar opgehouden door een grote valpartij, maar in Gullegem en Ruddervoorde kon hij wel de neus al aan het venster steken. “Ik heb in Gullegem mooi attent vooraan gekoerst en ook een paar keer meegesprongen. Het gevoel is veel beter dan vorig jaar, al mis ik nog wat koersritme. Tegen eind mei of begin juni komt dat wel in orde.” Komend weekend staat in Torhout wel al de West-Vlaamse titelstrijd op het programma. “Ik wil weer attent koersen. Hopelijk kan ik in de top tien eindigen, maar eigenlijk zou ik tevredener zijn met een 35ste plaats als ik me heb kunnen tonen. Ik wil natuurlijk een zo goed mogelijk resultaat halen, maar de prestatie is belangrijker.”

Hoog tempo

Pylyser kijkt dit seizoen vooral uit naar de wedstrijden van de Beker van België. Begin juni staat hij aan de start in Rekkem. “Ik hoop goed mee te kunnen en mee te gaan met ontsnappingen. Sowieso voel ik dat ik een betere winter heb gehad. Ik heb graag wedstrijden waarbij het tempo erin blijft. Dat doe ik liever dan altijd maar die korte snokken, al vind ik heel veel bochtenwerk op zich niet erg.” Na een prima winter in de strandraces blijft de mountainbike deze zomer wellicht wel op stal. “Misschien doe ik wel die wedstrijd op De Schorre, als het past. Of eventueel misschien eens met papa naar de Ardennen. Maar ik wil vooral kijken hoe het gaat op de weg.” Met het oog op het vinden van een goede belofteploeg is het seizoen als tweedejaarsjunior uiteraard cruciaal. “Daar ben ik niet echt mee bezig. Dat komt vanzelf als de prestaties er zijn. Het is ook nog afwachten hoe de combinatie met mijn studies zal verlopen. Ik doe nu LO-Sport in het atheneum van De Panne, maar zal vanaf september LO en Bewegingsrecreatie studeren aan de HOGENT.” (AC)