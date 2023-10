Hannah Mahieu tevreden over progressie op de fiets

Vorig seizoen zette Hannah Mahieu (21) haar eerste pasjes in het wielrennen. Voordien deed ze aan competitiezwemmen, maar een aanhoudende blessure leidde tot de switch. De eerste wedstrijden liepen niet van een leien dakje, maar dit jaar gaat het een heel stuk beter: “Ik sta al een mooie stap verder.”

Tot haar zestiende was Hannah een gevestigde waarde in het zwemmen. Ze behaalde onder meer drie Vlaamse en drie West-Vlaamse titels. Toen ze last kreeg van een schouderblessure, stapte ze de fiets op om de conditie te onderhouden wanneer zwemmen niet mogelijk was. “Ik heb nog twee jaar getraind, maar bij het zwemmen was de pijn gewoon niet meer te harden, en dus moest ik afscheid nemen van mijn hobby. Ondertussen was ik wel aan het fietsen, maar ik miste het competitiegevoel. Dus heb ik vorig jaar de stap gezet naar het competitief wielrennen, bij het KDM-Pack Cycling Team.”

“Dat was natuurlijk een grote verandering, en in de eerste wedstrijden had ik echt veel moeite om het peloton te volgen – dat lukte me vaak niet. Toen kon ik wel af en toe voldoening halen uit tijdritten: daar ben je volledig op jezelf aangewezen en hangt het niet af van hoe goed je in het peloton kunt rijden.”

“Gelukkig sta ik dit jaar echt wel al een mooie stap verder. Mijn ambitie was om toch zeker één wedstrijd uit te rijden, maar ik heb uiteindelijk bijna al mijn koersen kunnen uitrijden. Mijn beste resultaat tot nu toe is een 18de plaats, in ‘s Gravenwezel, maar nog meer tevreden was ik van de GP de Wallonie. Dat was echt een zware wedstrijd, waarvan ik op voorhand mezelf amper dertig kilometer had gegeven, maar toch heb ik die volledig uitgereden. Dat voelde aan als een overwinning op zich.”

Overstap

Vorig weekend sloot de studente kleuteronderwijs aan Vives Kortrijk haar seizoen af met koersen in Berlare en Oostrozebeke. Volgend seizoen rijdt ze voor het Isorex Cycling Team. “Ik zou graag verder groeien, en daar krijg ik de kans om dat op mijn eigen tempo te doen, in combinatie met een mooi programma.” (RRK)