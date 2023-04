Hannah De Keyser (15) in haar sas bij nieuwe ploeg

Hannah De Keyser (15) is met een goed gevoel aan het nieuwe wegseizoen begonnen. De Adinkerkse van Cyclocross Team-MJ Wood ziet haar zomercampagne wel vooral als een voorbereiding op de volgende veldritwinter.

Bij haar eerste koers finishte De Keyser op Pasen als 20ste. “We reden daar in Veldegem samen met de juniores en haalde zo een gemiddelde van 39 kilometer per uur. Er zijn drie juniores weggereden, maar voor de rest waren er weinig aanvallen. Ik voelde wel dat ik met mijn nieuwe trainer Laurens Versteele een stap vooruit heb gezet.” Die nieuwe trainer heeft de tweedejaarsnieuweling te danken aan haar overstap van KVC Noordzeemeeuw naar MJ Wood. “We kennen voorzitter Birger Oreel al lang, ook door zijn zoon Miel die van mijn leeftijd is. Het gevoel bij de nieuwe ploeg is heel goed. Het is echt een hecht team, bijna een familie. Het is ook een voordeel dat het puur een crossploeg is, maar ik vind de goede ondersteuning het belangrijkste. In augustus gaan we trouwens een weekje op stage naar de Ardennen.”

Voorbereiding

In de aanloop naar het volgende veldritseizoen kiest de jonge Adinkerkse bewust voor een gevarieerd programma. “Ik doe maar een stuk of vijf koersen op de weg, omdat ik dat eigenlijk niet zo graag doe. Mijn trainer stelde daarom voor om ook te mountainbiken. Van hem moet ik nu soms lopen en zwemmen als training.”

Naast het PK in Oostende kijkt Hannah vooral uit naar het BK streetrace, op Pinkstermaandag in Zarren. “Het meeste is puur voorbereiding deze zomer, maar die streetrace is wel een leuk doel. Het is moeilijk om er een ambitie op te plakken, maar winnen zou natuurlijk leuk zijn.” (AC)