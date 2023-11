Halve thuiscross voor Miles Gevaert in Kortrijk

Kuurnenaar Miles Gevaert rijdt zondag een halve thuiscross. Hij gaat van start in de Caps Urban Cross in Kortrijk, een wedstrijd van de X2O Trofee. Hij is bijzonder gemotiveerd en heeft er toch wel bewust naar gepiekt.

De tweedejaarsbelofte heeft tot nu toe al een mooi seizoen achter de rug. Met een handvol toptienplaatsen én twee zegestreepjes (Kasterlee en Heusden-Zolder) in de beloftencategorie achter zijn naam, is dat zeker niet overdreven.

Revanche

Vorige week trok onze gouwgenoot naar Niel voor de Jaarmarktcross, maar dat was er eentje om snel te vergeten. Een slechte start en – zo schrijft Miles op z’n fanpagina – ‘een perfect getimede lekke band op 10 meter na de materiaalpost’ deden hem beslissen om geen risico’s te nemen op het gladde parcours en vol het vizier op Kortrijk te richten.

“Ik heb nog wel iets recht te zetten in de Caps Urban Cross. Vorig jaar startte ik er allesbehalve in topvorm – ik was pas een drietal dagen weer aan het fietsen na een coronabesmetting – en het resultaat kon dus een stuk beter. Het was op zich niet zo slecht, maar nu ga ik voor veel beter. Een plaats in de top-15 is mijn ambitieus doel, top-20 is het realistische minimum waarvoor ik ga. Voor die uitzonderlijke keren dat we als beloften de kans krijgen om in een aparte reeks te rijden, moet ik die wel grijpen hé. Als het parcours er even zwaar bij ligt als de voorbije crossen, speelt het weliswaar niet in mijn voordeel. Gelukkig is het parcours ook wel technisch te noemen, dus dat compenseert het wel wat voor mij.”

Druk eindejaar

Na dit weekend is de volgende cross al in december, traditioneel een drukke periode voor de crossers. “Het zou kunnen dat ik de wedstrijd in Essen oversla om een weekje op stage te gaan, maar dat ligt nog niet echt vast. Het zou dan de bedoeling zijn om me echt klaar te stomen voor de eindejaarsperiode, waarin het programma echt wel druk bezet is”, aldus de crosser van Tomabel-Inofec Cycling Team. “In januari is er dan nog het Belgisch kampioenschap, dat voor een keertje ook zeer dicht bij huis is, in Meulebeke. Dat is mijn volgende doel na Kortrijk, want ook het parcours in Meulebeke ligt me wel. En voor de rest van het seizoen zijn het vooral de wedstrijden van de X2O-trofee die me aanspreken, in het bijzonder Koksijde, waar ik zeer graag rijd.”

(RRK)