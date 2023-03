Gust Lootens wil zich dit voorjaar in de kijker rijden: “Mijn droom is nog steeds om ooit prof te worden”

Harelbekenaar Gust Lootens heeft ondertussen zijn eerste wedstrijden met het Soudal-Quick Step Development Team achter de rug. De eerste indrukken zijn alvast goed. Hij wil zich dit jaar in de kijker rijden, als individu, maar zeker ook in dienst van het team.

“Op dit moment verloopt alles naar wens, ik heb zeker geen reden tot klagen. In Brussel-Opwijk zat de vorm heel goed. Niettegenstaande we in de ploeg niet gespaard bleven van pech, hebben we ook collectief een mooie prestatie neergezet. Voor mezelf zat er een mooie negende plaats in en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Vorig weekend reden we de Tour des 100 Communes en de Prix de Lillers, waar we ons als team ook hebben kunnen tonen. Op zaterdag pakten we met Jonathan Vervenne de overwinning, op zondag moesten we zelf in de aanval gaan en Jonathan finishte opnieuw als tiende.” U leest het: de renners van het Soudal-Quick Step Development Team zijn geen aparte individuen, maar een echt team. “Het ‘gewone’ beloften- en elitecircuit is veel individueler, maar op het niveau van bijvoorbeeld Lillers kan je zonder sterk team niet veel doen”, aldus Gust.

Waaierkoers

Zondag reed de 22-jarige sportman de Dorpenomloop in Rucphen, en zoals te verwachten was dat een echte waaierkoers. “Aanvankelijk zaten we met vijf renners van de ploeg in de eerste waaier, dus dat was een goede zaak. Helaas reed na 120 kilometer onze kopman Jordi lek. In een reflex heb ik mijn fiets afgestaan omdat de volgwagen een aantal waaiers verder achterop zat. Via de volgwagen kon ik wel nog tot de derde waaier terugkeren, maar toen was de koers wel over voor mij”, legt hij uit.

Grote koers winnen

Volgend weekend staat in principe de Zuid-Kempense Pijl in Mol-Sluis op het programma, de volgende selecties zijn nog niet bekend. Als de laatstejaarsbelofte zelf een suggestie mag doen, dan hoopt hij toch stiekem in de belofteneditie van ofwel Gent-Wevelgem of Parijs-Roubaix aan de slag te mogen gaan. “Dat zijn de twee grootste klassiekers voor beloften. Eentje daarvan mogen rijden zou echt wel top zijn.” De Harelbekenaar hoopt dit jaar een grote koers te kunnen winnen. “Als ik de kans krijg en alles valt een beetje in de juiste plooi, dan ga ik die kans natuurlijk met beide handen grijpen. Mijn droom is nog steeds om prof te worden, en het is het nu dat ik me moet bewijzen”, besluit Lootens. (RR)