Gust Depraetere: “Knallen in de klimkoers in Couvin”

Tweedejaarsnieuweling Gust Depraetere wil zijn geslaagde wegcampagne nog extra kleur geven. “Ik mik donderdag op een mooi resultaat in de klimkoers in Couvin”, zegt de allrounder van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare.

“Ik heb de goede tred te pakken. Tijdens onze gezinsreis in de Vogezen heb ik hard getraind. En vanuit mijn thuisstek trek ik regelmatig richting de West-Vlaamse heuvelzone om klimritme op te doen. Ik zal goed voorbereid zijn voor mijn laatste grote zomeropdracht. Mijn wegwedstrijden staan in functie van het veldrijden. Beide disciplines zijn best te combineren. Voorlopig blijf ik me focussen op het veldrijden.”

Depraetere, onlangs uitgeroepen tot Kinderkrak van Staden nadat hij de helft van zijn sponsorkaarten aan het Havenhuis in Reninge had geschonken, begon destijds als individueel. “Ik pakte al snel een podiumplaats. Het seizoen nadien stapte ik over naar Jonge Renners Roeselare. Na twee seizoenen zonder podiumstek presteerde ik vorige winter goed: vier keer bij de beste drie. Ook op de weg voel ik dat ik sterker geworden ben. Ik kon enkele keren in de top tien eindigen.”

Discipline

“Vanaf september wordt het opnieuw ernst. Ik wil goed aan mijn veldritcampagne beginnen. De combinatie met mijn studies is niet altijd simpel. Het vergt behoorlijk wat discipline en planning. Ik stap over van economie-wiskunde naar bedrijfswetenschappen.”

“Op trainingsvlak kan ik terugvallen op Marc Hemeryck. Ik voel me goed bij zijn aanpak. Door op de weg te koersen heb ik een stevige basis gelegd. In het veld kom ik goed tot mijn recht op snelle omlopen met zandstroken, maar ik cross ook graag in de modder. Een allrounder, zeker?” (MVH)