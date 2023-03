Guido Reybrouck Classic is nu UCI-tweedaagse: “Geïnspireerd door WK tijdrijden Knokke-Brugge”

Na twee jaar onderbreking door de pandemie beleefde de juniorenwedstrijd Guido Reybrouck Classic vorig jaar zijn vijftiende editie. Dit jaar kiezen de organisatoren voor een tweedaagse, geïnspireerd door het WK tijdrijden van twee jaar geleden tussen Knokke en Brugge.

“Toen dat wereldkampioenschap tegen de klok hier werd gereden, begon onze voorzitter te dromen van een tijdrit”, verduidelijkte secretaris Philippe Vilein tijdens de presentatie in het stadhuis van Damme. “En als onze voorzitter iets droomt, wordt dat na enige tijd ook gerealiseerd.”

Dus stippelden Hubert Vannieuwkerke en Philippe Vilein een tijdritparcours uit. “Was een dubbele oefening”, benadrukte Vilein. “De omloop mocht niet al te technisch zijn, maar we moesten ook proberen om op zaterdagnamiddag de overlast voor de horeca te beperken. Want we sluiten op zondagnamiddag het centrum al af voor de Guido Reybrouck Classic en voor de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen.”

De tijdrit van zaterdag over 10,9 kilometer start op de Oude Sluissedijk ter hoogte van randparking Damme Oost. De eerste junior vertrekt om 13.30 uur, de laatste om 16.30 uur. “We beginnen met een brede weg van twee kilometer. Daarna is het anderhalve kilometer smal. Via landelijke wegen rijden we naar het Leopoldkanaal. Langs dat kanaal ligt het keizerstuk van het parcours, ongeveer 3,5 kilometer lang. Noordenwind kan het de renners lastig maken. Aan de Siphon gaan we naar links, voor de laatste twee kilometer.” De meet ligt ter hoogte van Damse Vaart Zuid 17.

Zondag gaat de Guido Reybrouck Classic vanaf 14.30 uur verder, met een kasseirit over 121,4 kilometer. De deelnemers werken, na een aanloop van 14 kilometer, twee grote ronden van 33 kilometer af. Dan volgt 14 kilometer richting Damme, waar nog vier lokale ronden van 7,6 kilometer worden gereden.

Dertien Belgische en twaalf buitenlandse juniorenteams komen aan de start. Onder meer Jed Smithson, de Brit die vorige zaterdag Nokere Koerse won, staat op de voorlopige deelnemerslijst.

Francis Van Mechelen, ploegleider van Cannibal B Victorious en vader van de winnaar van vorig jaar Vlad, wil met z’n renners toeslaan tijdens de tijdrit. Hij rekent onder meer op de Oekraïener Daniil Yakovlev, twee weken terug winnaar in De Klijte. “Wij zetten alles op de eerste dag”, benadrukte hij tijdens de presentatie. “Om op zondag alles bij elkaar te proberen houden. Wat op dit parcours geen sinecure is.” (HF)