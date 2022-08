Gilles Vercruysse reed een sterke Ronde van Vlaams-Brabant

Afgelopen week was Gilles Vercruysse aan de slag in de vijfdaagse Ronde van Vlaams-Brabant. Hij klokte af op een verdienstelijke 25ste stek in het algemeen klassement en een 14de plaats in het jongerenklassement. De laatstejaarsbelofte is duidelijk in vorm, daarvan getuigen ook zijn resultaten van de afgelopen maand.

“In de eerste rit heb ik de basis kunnen leggen voor het klassement. Er werd van bij de start gekoerst en ik raakte weg met een groep van 25. Uit het peloton is er dan nog een tweede groep van een stuk of 10 ontsnapt en zo ging het richting de finish. De eerste tijdsverschillen waren meteen een feit en ik sprintte naar een 12de plaats. Een mooi klassement lag voor het grijpen en dat moest ik zien te verdedigen de volgende dagen. Op dag twee werd alles gecontroleerd door de grote ploegen en reden we richting een massasprint, en ook in de tijdrit op dag drie slaagde ik erin mijn plaats te consolideren. Enkel in de voorlaatste rit werd het nog even spannend: in de voorlaatste ronde ging het halve peloton tegen de kasseien, het peloton splitste en ik zat in het tweede deel. De schade in het klassement viel uiteindelijk nog mee, dankzij mijn voorsprong uit de eerste rit. In de finalerit in Rillaar moest ik dus gewoon weer mijn plaats verdedigen, en dat lukte ook goed. Ik houd er zeker een goed gevoel aan over, het is een bevestiging van mooie uitslagen eerder deze vakantie”, waarmee Gilles onder andere doelt op een derde stek in Tielt-Schuiferskapelle en een 15de plaats in de klimkoers van Herbeumont. “Dit weekend krijg ik opnieuw twee lastige wedstrijden voorgeschoteld: Overijse en Huldenberg. Ik kijk ernaar uit om me daar opnieuw te tonen”, aldus de renner van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke. (RRK)