Gilles Desruelle rijdt wedstrijden om Beker van België: “Top vijftien moet zeker eens lukken”

Tweedejaarsnieuweling Gilles Desruelle (15) kon dit seizoen al heel wat mooie wedstrijden rijden. De pion van Houtland-Westkust koerste in Boezinge en Moeskroen (Beker van België) én in Vezin en Vorselaar (Topcompetitie).

De resultaten van Desruelle in die topkoersen voor U17 lopen een beetje in dezelfde lijn. Want 61ste in Boezinge, 63ste in Moeskroen, 67ste in Vezin en 86ste in Vorselaar. “Die Herman Vanspringel Diamond in Vorselaar was een hele moeilijke wedstrijd”, vindt de student houtbewerking. “Want het was bijzonder lastig om vooraan het peloton te geraken. Ik haalde het einde in de grote groep. Een pluspunt, want ik was vooral blij dat ik daar mocht starten.” Proeven van de Topcompetitie worden met provinciale selecties afgewerkt. Desruelle kon zowel voor Vezin als Vorselaar een plaatsje afdwingen. “Vezin, een wedstrijd in de provincie Namen, was in de finale iets te lastig”, geeft hij toe. “Op het einde heb ik het peloton moeten laten rijden. Voor mij zijn dat mooie ervaringen. Voor het Vlaams kampioenschap donderdag in Elverdinge en voor de Ronde van Vlaanderen zondag in Oudenaarde ben ik niet geselecteerd.”

Grotere wedstrijden

Vermoedelijk wordt Lauwe op 28 mei de volgende wedstrijd voor Gilles Desruelle die vorig jaar nog bij Litubel Parket, het team van Marino Vervaeke, reed. “Vorig seizoen vormden we voor enkele grotere wedstrijden af en toe een gemengde ploeg met Houtland-Westkust”, verduidelijkt Desruelle. “Op die manier maakte ik kennis met het team en koos ik voor een transfer. Waardoor ik automatisch wedstrijden om de Beker van België kan rijden. Inderdaad, ik haalde nog geen uitstekende resultaten. Toch denk ik dat het mogelijk is om dit seizoen eens de top 15 te halen”, besluit hij. (HF)