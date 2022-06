Gilles Borra (Minerva Cycling Team) wil zich tonen op BK: “Ik hoop in de vroege vlucht te zitten”

Zondag verschijnt Gilles Borra (23) aan de start van het BK wielrennen in Middelkerke. De renner van het Minerva Cycling Team hoopt zich via de vroege vlucht in de kijker te rijden.

Lotto-Soudal, Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise staan met heel wat renners aan het vertrek, maar ook het Minerva Cycling Team is zondag goed vertegenwoordigd op het Belgisch kampioenschap. Diksmuidenaar Gilles Borra komt uit voor het continentaal team dat dit seizoen in het leven is geroepen door de betreurde Filip Carpentier. Ploeggenoot Thimo Willems bewees in de Brussels Cycling Classic dat hij in vorm was, maar net voor de Baloise Belgium Tour testte hij positief op corona. Het valt af te wachten hoe goed hij is. “We willen met enkele renners in de vroege vlucht zitten, maar als het tot een massasprint komt, kunnen we eveneens een mooie ereplaats behalen”, weet Borra. “Zowel Stefano Museeuw als Gil D’heygere zijn erg snel aan de meet. We noemen Stefano altijd ‘het welpje’, maar het wordt eens tijd dat hij een leeuw wordt.” (lacht)

“Ik hoop dat Gil opnieuw honderd procent fit zal zijn, want in de Baloise Belgium Tour moest hij opgeven. Hij voelde zich blijkbaar wat ziekjes. Mijn taak is om in de vroege vlucht te zitten en als dat niet lukt, ga ik mijn werk doen om de sprint voor te bereiden voor Stefano en/of Gilles. Ook Thimo Willems is zeker niet traag en ik zou ook Thomas Joseph in de gaten houden, want hij is sterk aan het rondrijden.”

Borra rijdt een degelijk seizoen, maar het kan altijd beter. Hij wil zich hier en daar nog eens tonen. “Ik moet leren om constante in mijn prestaties te leggen. De Ronde van Luik is de koers dat ik met rood heb aangestipt op de kalender. Ik hoop er een goed resultaat uit de brand te slepen. Op training wil ik werken aan mijn punch, want ik voel dat ik nog wat explosiviteit tekort kom.”

Toekomst

Over zijn toekomst kan de Diksmuidenaar nog niet veel zeggen. “Ik weet nog niet welke kleuren ik volgend jaar verdedig. Ik hoop mijn contract bij het Minerva Cycling Team te kunnen verlengen, want ik voel mij hier thuis. Het komt volgens mij wel allemaal in orde, maar nog niet alles staat op papier. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Het is jammer dat Filip (Carpentier, red.) niet ziet wat zijn ploeg allemaal aan het verwezenlijken is. Filip was echt een topkerel die voor veel jongens deuren opdeed. Hij gaf ook enorm veel om zijn renners. Ik hoop dat we hem nog talrijke keren kunnen eren met een overwinning.”