Gianni Marchand wil scoren in de Baloise Belgium Tour: “Ik heb naar deze wedstrijd toegewerkt”

Gianni Marchand (32) kwam afgelopen weekend knap als achtste over de streep in de Brussels Cycling Classic. Volgende week hoopt de Aartrijkenaar die goede vorm door te trekken in de Baloise Belgium Tour, waar hij vorig seizoen verrassend derde werd.

Zondag mocht Gianni Marchand geruime tijd dromen van een spraakmakende profzege. De renner van Tarteletto-Isorex maakte deel uit van de kopgroep die streed om de overwinning in de Brussels Cycling Classic, maar uiteindelijk moest de Aartrijkenaar tevreden zijn met een achtste stek. De Nederlander Taco van der Hoorn pakte de bloemen na een beklijvend duel met Thimo Willems. “Ik voelde mijn benen leeglopen”, vertelt Marchand. “Er zat misschien wel een betere eindnotering in, maar ik had wat last van maagproblemen tijdens de wedstrijd. Het was de bedoeling om in de vroege vlucht te zitten. Normaal eindigt de Brussels Cycling Classic op een sprint en dan moeten wij als Tarteletto-Isorex de duimen leggen voor explosievere renners. Met de ploeg willen we ons in de kijker rijden en door mee te zijn met de juiste ontsnapping lukt dat ook. Dat is toch wel belangrijk in een wedstrijd die op televisie komt. Het gebeurt niet vaak dat de vlucht voorop kan blijven, maar nu was dat wel het geval. Van der Hoorn en Willems deden samen met Rune Herregodts de langere kopbeurten naar het einde toe. De eerste twee in de uitslag waren volgens mij ook de sterkste renners in koers. Bayer – die als derde finishte – was wat aan het slepen, omdat hij Merlier en Vermeersch in het peloton had zitten.”

Stiekem hoop ik op een aanbod van een grotere ploeg

Volgende week woensdag verschijnt Marchand aan de start van de Baloise Belgium Tour. Vorig jaar vervoegde hij Evenepoel en Lampaert op het eindpodium. Een prestatie om trots op te zijn. “Ik heb naar de Baloise Belgium Tour toegewerkt”, aldus de renner van Tarteletto-Isorex. “Ik had wat ziekteverschijnselen vorige week en twijfelde om van start te gaan in de Brussels Cycling Classic, maar nu ben ik weer in orde. Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat ik mezelf opnieuw kan tonen aan het grote publiek.”

De Ronde van Rwanda of de Ronde van Griekenland zijn wedstrijden die hier amper in de media komen, maar Marchand is een renner die steevast dat soort koersen betwist. “Ik ben meer een ronderenner die lang een bepaald tempo kan vasthouden. Ik ben 1,81 meter groot, maar weeg slechts 62 kilogram. De sfeer in Rwanda is anders, maar zoveel verschillen zijn er niet. Het zijn mooie, veilige koersen.”

Constant niveau

Ondanks zijn uitstekende prestaties rijdt Marchand nog altijd voor een continentale ploeg. Is er dan geen enkele procontinentale formatie die interesse toont? “De resultaten zijn er, maar ze zijn er al meerdere jaren aan een stuk. Sinds 2018 rijd ik op een erg constant niveau. Ik toon mezelf in UCI-koersen en sleep af en toe een mooie ereplaats uit de brand. Helaas heb ik nog nooit de kans gekregen om mezelf te bewijzen bij een procontinentale ploeg. Er is wel al eens interesse geweest, maar concreet werd dat nooit. Het was altijd wachten op een van de laatste plaatsjes, maar het is er nog nooit van gekomen. Ik ben ambitieus en hoop die stap hogerop nog te zetten. Met Tarteletto-Isorex rijd ik een mooi programma, maar aan de echte grote wedstrijden doen we natuurlijk niet mee. Het blijft een droom en ik denk dat ik dit jaar opnieuw bewijs dat ik veel in mijn mars heb, maar je hoort me niet klagen. Ik ben tevreden bij Tarteletto-Isorex, maar stiekem hoop ik op een aanbod van een grotere ploeg.”